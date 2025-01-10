千葉雄喜、ファーストアルバムより新たなMV「ハート絵文字」公開

千葉雄喜が、2024年12月にリリースしたファーストアルバム『STAR』より、3本目となるMV「ハート絵文字」を公開した。

MV「ハート絵文字」では、千葉雄喜がオーダーメイドスーツブランド[Wisdom Tool]とともに制作した”Velour Baggy Suit”（ベロアバギースーツ）を着用しているのも⾒どころのひとつ。千葉雄喜がMV内で着用の色とりどりのスーツに関しては、2月1日の販売に先駆け、自身が地元王子で運営している[Dogs]店舗にて、1月25日（土）・26日（日）の2日間限定で先行販売し、コラボ記念のキャップも同時販売を行う。詳細は[Dogs]のインスタグラムで発表されていく。

また、千葉雄喜は7月3日（木）に日本武道館で初のワンマンライブ「千葉雄喜 ― STAR LIVE」を開催。現在チケット一般先行（抽選）を1月19日まで受け付けている。

＜ライブ情報＞

千葉 雄喜 ― STAR LIVE

2025年7月3日（木）日本武道館

開場 17:30 ／ 開演 19:00

全席指定

前売料金 10000円（税込）

オフィシャル一次先行（抽選）受付URL https://l-tike.com/yukichiba/

※受付期間1/4(土)19:00-1/19(日) 23:59

問合せ:

HOT STUFF PROMOTION https://www.red-hot.ne.jp

SMASH https://www.smash-jpn.com

＜リリース情報＞

千葉雄喜

配信アルバム『STAR』

2024年12月12日（木）配信

https://linkco.re/v9ETmgvd

=収録曲=

1. 一秒

2. イマガ

3. 新品無地T

4. 重てえ

5. 止まれん

6. ありのまま

7. 目立つ

8. 人の気

9. ハート絵文字

10. 踊りたくなる

11. パンパンなフロア

12. やりたきゃ

13. わかんない

All lyrics by 千葉雄喜 (Yuki Chiba)

All songs produced by Koshy

Mixing by Leslie Brathwaite

Mastering by Colin Leonard (SING Mastering)