清春デビュー30周年に限定復活したSADS、2デイズライブがBlu-rayでリリース

SADSが、Blu-ray2枚組『SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」』を2025年3月19日にリリースすることを発表した。
2024年、清春のデビュー30周年を記念してスタートした60本を超えるロングツアー「ⅾebut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩 『NEVER END EXTRA』」において限定復活したSADS。約20年振りに、初期メンバー～清春/Vocal、坂下丈朋/Guitar、小林勝/Bass〜とサポートアクトを務めた照井仁/Drumsにより、2024年6月29、30日にZepp HANEDA（TOKYO）にて開催された狂熱の2DAYSライブが収録される。
昨年WOWOWでも放送された同ライブ映像には、大ヒット曲「忘却の空」（TBS系ドラマ『池袋ウエストゲートパーク』主題歌）をはじめ、アルバム『SAD BLOOD ROCK'N'ROLL』（1999）、『BABYLON』(2000)、『THE ROSE GOD GAVE ME』(2001)、『””(untitled)』 (2002)、『13』(2003)よりセレクトされた全41曲（カバー曲含む）が収録。メイキングムービーとして、リハーサルやバックステージ等の映像も収められている。
また、初回限定盤には、SADSのデビュー記念日である7月7日に東京・GARDEN新木場FACTORYで開催された、”SADS 2010-2018＜GOTHIC CIRCUS＞”の2枚組ライブCDを封入。メンバーは清春/Vocal、K-A-Z/Guitar、YUTARO/Bass、GO/Drumsで、アルバム『THE 7 DEADLY SINS』(2010)、『Lesson 2』(2010)、『FALLING』(2018)からセレクトされた全22曲が収録されている。
本作品はヤマハSheet Music Store限定販売の商品となっており、本日から予約受付を開始。予約特典として、SADS3日間のライブの興奮がよみがえる「バックステージパス（レプリカ）」がプレゼント。数に限りがあるとのこと。
■ヤマハSheet Music Store 限定 通販商品
予約受付ページ：https://ymh.jp/sads
＜リリース情報＞
SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」【初回限定盤】
発売日：2025年3月19日
品番：XWXW10005～6/B XWCW10016～17
形態：Blu-ray2枚+CD2枚
定価：15400円（税抜14000円）
購入（封入）特典：CDジャケットサイズステッカー（初回限定盤・通常盤共通）
商品紹介ページ：https://ymh.jp/sads
=収録内容=
■Disc.1（Blu-ray） ※【初回限定盤】【通常盤】共通
ZEPP HANEDA（TOKYO）2024.06.29
清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums
1. TRIPPER
2. LIAR
3. DISCOVER
4. HONEY
5. CRISIS
6. Smash It Up
7. BATMAN THEME
8. ストロベリー
9. 忘却の空
10. アジト
11. LATE SHOW
12. DARLIN'
13. Liberation
14. STUCK LIFE
15. 憂鬱という名の夢
16. TOKYO
17. Mr.『YA』
18. SANDY
19. HAPPY
20. CRACKER'S BABY
■Disc.2（Blu-ray） ※【初回限定盤】【通常盤】共通
ZEPP HANEDA（TOKYO）2024.06.30
清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums
1. Hello
2. Hate
3. See a Pink Thin Cellophane
4. Metal Fur
5. PORNO STAR
6. NANCY
7. ロザリオと薔薇
8. BATMAN THEME
9. GIRL IN RED
10. MAKING MOTHER FUCKER
11. ID POP
12. WHAT'S FUNNY?
13. GHOST
14. FAIRY'S MALICE
15. DEPRAVITY DAY
16. Masquerade
17. PSYCHO
18. FREEZE
19. C.B
20. THANK YOU
21. Because
MAKING MOVIE
■Disc.3（CD） ※【初回限定盤】のみ
SADS 2010-2018「GOTHIC CIRCUS」
GARDEN SHINKIBA FACTORY 2024.07.07
清春/Vocal K-A-Z/Guitar YUTARO/Bass GO/Drums
1. EVIL
2. WEEKEND IN THE LUST
3. VENOM
4. MALIBU SUGAR
5. SATAN
6. GRAVE
7. tell me what you lie
8. May I Stay
9. Spin
10. ～medley～
11. freely
12. gone
13. far away
14. breathless
15. smily sadly
■Disc.4（CD） ※【初回限定盤】のみ
SADS 2010-2018「GOTHIC CIRCUS」
GARDEN SHINKIBA FACTORY 2024.07.07
清春/Vocal K-A-Z/Guitar YUTARO/Bass GO/Drums
16. GOTHIC CIRCUS
17. DISCO
18. WHITE HELL
19. ACME
20. ANDROGYNY INSANITY
21. AMARYLLIS
22. WASTED
Official web site https://kiyoharu.tokyo/