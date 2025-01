Mrs. GREEN APPLE大森元貴「人ってやっぱり、適度に息抜きは必要なので…」2025年の目標“書き初め”を披露

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。1月6日(月)の放送では、毎年恒例の書き初めを披露。この記事では大森の書き初めを紹介します。大森:僕、大森元貴が書いたのはこちら!大森:「息抜き」!若井:え、めっちゃいいんだけど!藤澤:字が息抜きっぽい!若井:その心は?大森:別にね、忙しかったとかそういう話ではないんですよ! 人ってやっぱり、適度に息抜きは必要なので、私もそれになぞって息抜きをしよう、と!若井:たとえば、どんな息抜きしたい?大森:もう、ぼーっとしたい! ひたすらゴロゴロして、ぼーっと。若井:じゃあ、おうちか! やっぱり、おうちが好きか~。藤澤:キャンプ行こうよ! 息抜きになるんじゃない?若井:りょうちゃん(藤澤)とキャンプすんの?藤澤:したことないね! でも、してみたいじゃん!(藤澤の今年の書き初め「学」にかけて)学ぼうよ!番組では他にも、藤澤と若井の書き初めを発表する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/