SuchmosのVo.YONCEこと河西”YONCE”洋介擁するロックバンド”Hedigans”が、1st アルバム『Chance』のリードトラック「再生」の7インチシングルレコードを全国ワンマンライブの会場限定で発売することを発表した。
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7インチレコードは1000枚限定ナンバリング付きで販売。また、Bサイドには未発表の新曲「風見鶏」が収録される。
Hedigan's初の全国ワンマンツアーHedigan's ”Tour Chnce”2025は1月25日（土）の横浜BAYHALL（神奈川）を皮切りに、全国8都市を巡るツアー。チケットは現在発売中となっている。
また、現在配信中の1stアルバム『Chance』は1月15日（水）にCDリリース。CDのみ限定で、バンド結成後初のライブとなった”EPOCHS Music & Art Collective 2023”のライブ音源がフル収録される。
＜リリース情報＞
Hedigans
7インチシングルレコード「再生」
2025年1月25日リリース ※ツアー会場限定販売
品番：KSK7-1
価格：1650円（in tax）
=収録楽曲=
SIDE A
再生
SIDE B
風見鶏
＜ライブ情報＞
Hedigans ”TOUR Chance”2025
2025年1月25日（土）横浜BAYHALL（神奈川）
2025年2月1日（土）BEAT STATION（福岡）
2025年2月9日（日）熊谷HR（埼玉）
2025年2月11日（火・祝）仙台Darwin（宮城）
2025年2月15日（土）名古屋CLUB QUATTRO（愛知）
2025年2月16日（日）心斎橋BIG CAT（大阪）
2025年2月23日（日）cube garden（北海道）
2025年3月2日（日）Zepp Shinjuku（東京）
チケットオフィシャル一般発売
受付URL：https://lit.link/hedigans
Twitter：https://twitter.com/hedigans_japan
Instagram：https://www.instagram.com/hedigans