「巳年で年女なんです！」乃木坂46賀喜遥香が“2025年の書き初め”に書いた言葉とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。1月2日(木)の放送では、「SCHOOL OF LOCK!」の恒例行事“書き初め”をおこないました。賀喜:明けましておめでとうございます!! 4組の副担任、乃木坂46の賀喜遥香です! 今回は、ここに色紙と硯、大筆、小筆がありますので「SCHOOL OF LOCK!」の恒例行事“書き初め”を書いていこうと思います! 私が書いているあいだ、生徒(リスナー)の皆さんはこの曲を聴いて待っていてください! 松たか子さんで「レット・イット・ゴー ~ありのままで~」。――「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜」(松たか子)をオンエア♪賀喜:書き初めが書き上がりました~! 「レット・イット・ゴー ~ありのままで~」をかけさせていただいたのは、昨年の「NHK紅白歌合戦」で乃木坂46がコラボ企画で歌わせていただいたからです! もううれしすぎて、年が明けた今でも、その気持ちを引きずり続けているので、かけさせていただきました(笑)。皆さん観ていただけましたか?それでは、私の書いた書き初めを読み上げたいと思います。私が書いた今年の目標は“へびのように 美しく 強か(したたか)に”です!私、実は巳年で年女なんです! しかも、ヘビって美しいじゃないですか。スラッとしていて、動きもスラスラと移動するから、そういう女性になりたいというか。私は毎日、結構ドタバタしちゃうので、そうじゃなくて“あの人すごくきれい! 凛としていて素敵だわ!”って思われるような女性になりたいなっていう思いと、「強かに」という言葉には“粘り強い、我慢強い、屈しない、根性がある”という意味があるみたいなので“そんな人になりたい”っていう思いを込めて書きました!今まで私が書いた色紙のなかで一番色紙っぽいかも(笑)! “家に飾ろうかな!?”って思えるくらいおしゃれに書けた気がします。乃木坂46のメンバーは巳年の子が多くて、私と同い年の子が結構多いから、その子たちの活躍をぜひ見守っていただけたらと思いつつ、私自身も乃木坂46の一員として、4組の副担任として今年も頑張っていきますので、“かっきー先生、ヘビみたいになれたかな?”って見守っていてください。今年もよろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/