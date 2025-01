Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「ちょっと目の前が真っ白になりましたけど……（笑）」有吉ゼミ“激辛グルメ”チャレンジを振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。2024年12月30日(月)の放送は「2024年を振り返ろう! 」と題して、2024年の1年間の活動を振り返りました。この記事では、2024年3月~5月の活動を振り返ったパートを紹介します。(※2024年12月30日放送当時の内容です)●3月25日 「ケセラセラ」が第一生命グループのCMソングに起用。全国オンエアスタート。●4月05日 若井滉斗 テレビ朝日 新番組「M:ZINE(エンジン)」に出演。大森:「ケセラセラ」のCMだったりと、若井さんがMCしてる冠番組「M:ZINE」が始まったのも今年ですから!若井:そうですよ~! 4月から始まりましたね。●4月12日 アニメ「忘却バッテリー」オープニングテーマ「ライラック」リリース。(5ヵ月リリース連続第1弾)●4月12日 テレビ朝日開局65周年記念イベント「The Performance」に出演。NiziUと対バン●4月13日 テレビ朝日開局65周年記念イベント「The Performance」に出演。NiziUと対バン大森:で、「ライラック」から5か月連続リリースの1発目でね~!「忘却バッテリー」のオープニングテーマで。若井:あったね~!大森:4月はNiziUとの対バンもあったり!※2025年2月5日(水)にリリースされる、NiziU ファーストミニアルバム『AWAKE』に収録される新曲「AlwayS」の作詞・作曲・プロデュースを大森元貴が担当●4月22日 藤澤涼架 日本テレビ系「有吉ゼミ」出演。デカ盛りグルメに挑戦。●5月06日 若井滉斗 日本テレビ系「有吉ゼミ」出演。激辛グルメに挑戦。大森:で、あなたたちは激辛とかデカ盛りとかも!藤澤:そうよ~!若井:本当にすごかったんだよ(笑)!大森:再チャレンジしたいね! オッケー!藤澤:再チャレンジ(笑)。大森:若井さんが震えたという(笑)。楽しかったですか?若井:ちょっと目の前が真っ白になりましたけれども……(笑)。番組では他にも、2024年6月以降の出来事を振り返る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/