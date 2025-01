2025年の運勢・12星座占い「乙女座（おとめ座）」エンジェルカードからのメッセージ

ラジオ発のエンタメニュース&コラム「TOKYO FM+」がお届けする2025年占い(12星座占い×エンジェルカード占い)。12星座別の2025年(令和7年)「乙女座(おとめ座)」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・ムクルさんが占います。「乙女座(おとめ座)」さんの2025年のテーマ、さらにはエンジェルカードからのアドバイスも!2025年、インスピレーションの星である海王星と試練の星である土星はうお座からおひつじ座へ、幸運の星である木星はふたご座からかに座へ移ります。海王星と土星が12星座のはじまりの星座であるおひつじ座に移動することで、全体的なイメージや考えが新しくなり、社会全体のルールや規律が変化していく流れがやってくるでしょう。また幸運の星がかに座に入っていくことで、大切な人との関わり合いに意識が向いていくことになりそうです。2025年のおとめ座さんは、将来のことについて現実的に考える流れがやってきそうです。また後半は、いろいろな方たちとの交流を楽しむことができるでしょう。あなたへのメッセージで出てきたカードは、大天使ウリエル「You Know What to Do」です。あなたは自分で思っているよりもずっと賢い方です。内に宿る気持ちを信頼して行動していくことで良い流れがやってくるでしょう。■監修者プロフィール:ムクル(mukulu)池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1に輝き、その後殿堂入り占い師に。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。