第103回全国高校サッカー選手権大会の3回戦が2日に行われた。

3回戦の最注目カード、流通経済大柏(千葉)と大津(熊本)の一戦は、流通経済大柏に軍配が上がった。流通経済大柏は山野春太のゴールで先制すると、一度は追いつかれるも粕谷悠が値千金の決勝点をマークした。24年プレミアリーグファイナルで優勝し、2冠を目指した大津は3回戦敗退となった。

堀越(東京A)は大量6得点を挙げ、松山北(愛媛)を撃破した。10番を背負う2年生FW三鴨奏太は、4得点2アシストと全得点に絡む大活躍を披露。2試合通算5得点とし、得点ランキングトップに躍り出た。また東福岡(福岡)、静岡学園(静岡)、前橋育英(群馬)ら強豪校が順当に勝利した他、初出場の東海大相模(神奈川)もベスト8に駒を進めている。

選手権3回戦の結果、および1月4日に開催される準々決勝の組み合わせは以下の通り。

◆■3回戦 試合結果

東福岡(福岡) 1-0 阪南大高(大阪)

松山北(愛媛) 1-6 堀越(東京A)

矢板中央(栃木) 0-2 上田西(長野)

東北学院(宮城) 0-3 東海大相模(神奈川)

高川学園(山口) 0-2 静岡学園(静岡)

帝京大可児(岐阜) 2-3 前橋育英(群馬)

流通経済大柏(千葉) 2-1 大津(熊本)

明秀日立(茨城) 1-1(PK 5-4)帝京(東京B)

◆■準々決勝 対戦カード

12:05 流通経済大柏 vs 上田西 @フクアリ

12:05 明秀日立 vs 東海大相模 @U等々力

14:10 前橋育英 vs 堀越 @フクアリ

14:10 静岡学園 vs 東福岡 @U等々力