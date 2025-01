『RIZIN DECADE』が12月31日に行われ、選手らが試合後インタビューに応じた。

<雷神番外地>

第7試合/安保瑠輝也 vs. シナ・カリミアン

第6試合/細川一颯 vs. 宇佐美正パトリック

第5試合/野田蒼vs.篠塚辰樹

第4試合/冨澤大智 vs. 三浦孝太

第3試合/YURA vs. 朝久泰央

第2試合/安井飛馬 vs. 黒薔薇くん

第1試合/五明宏人 vs. 赤田プレイボイ功輝

<RIZIN.49>

第14試合/フェザー級タイトルマッチ 鈴木千裕 vs. クレベル・コイケ

第13試合/フライ級タイトルマッチ 堀口恭司 vs. エンカジムーロ・ズールー

第12試合/ライト級タイトルマッチ ホベルト・サトシ・ソウザ vs. ヴガール・ケラモフ

第11試合/伊澤星花 vs. ルシア・アプデルガリム

第10試合/元谷友貴 vs. 秋元強真

第9試合/久保優太 vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ

第8試合/YA-MAN vs. カルシャガ・ダウトベック

第7試合/福田龍彌 vs. 芦澤竜誠

第6試合/上田幹雄 vs. キム・テイン

第5試合/神龍誠 vs. ホセ・トーレス

第4試合/矢地祐介 vs. 桜庭大世

第3試合/武田光司 vs. 新居すぐる

第2試合/貴賢神 vs. エドポロキング

第1試合/大雅 vs. 梅野源治

第0試合/RIZIN甲子園 決勝戦 横内三旺 vs. ⻫藤健心

