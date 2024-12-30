YENTOWN、5年ぶりの主催イベントを完遂【写真レポート】

2024年で活動10周年を迎え、メンバー各々が⽬まぐるしい成⻑を遂げ、⽇本を代表するヒップホップクルーとなったYENTOWN。2019 年にWWW X で開催して以来、実に5年ぶりに主催イベントを2024年12⽉7⽇（⼟）に新宿ZERO TOKYO にて、今回はアイウェアブランドのRay-Ban のサポートで規模を拡⼤して開催した。
【すべての写真を見る】「YENJAMIN Supported by Ray-Ban」（計30点）
「YENJAMIN Supported by Ray-Ban」と題された今回のイベント。会場には1300 名以上のオーディエンスが集結。Awich、kZm、MONYHORSE、PETZ、JNKMNのラッパー陣をはじめ、メンバー全員が⼀堂に会し、クルーとして、また個⼈としての⼈気曲を⽴て続けに披露し、カルチャー史に新たな一ページを刻んだのだった。
■イベントタイトル：「YENJAMIN Supported by Ray-Ban」
■⽇程：2024年12⽉7⽇（⼟）
■会場：ZEROTOKYO
■出演：Awich, JNKMN, MONYHORSE, PETZ, kZm, U-LEE,
WATAPACHI, NABEWALKS, MARZY, JAM, RYUW, YOUTH QUAKE (RING FLOOR)
■主催：YENTOWN
■スポンサー：Ray-Ban