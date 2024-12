宮世琉弥「我ながら骨格がいい」ファースト写真集の“お気に入りショット”とは？

俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥(みやせ・りゅうび)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」(毎週水曜23:08頃~)。12月25日(水)の放送では、宮世琉弥の1st写真集「Anew ー宮城から世界へー」(SDP)に関する授業をおこないました。宮世:今夜は僕の1st写真集「Anew ー宮城から世界へー」についての授業です!「Anew」には意味がたくさんあるんですけど、僕のなかでは「謙虚さを大事にしたい」、今を大事にしていきたいなっていう思いが込められております! 今、僕の手元になんとその写真集がございます!生徒のみんなも、もし写真集を持っていたら、僕と一緒にページをめくりながら授業受けてください! 僕のお気に入りショットや撮影時の裏話についてたくさんお話ししていこうと思います!僕と一緒にページを開いていってくださいね! 18ページ目の水を飲んでいる写真があるんですけど、我ながら骨格がいいなと思いますね! この垂れている髪、そして目の開き具合、そしてコップに口をつけているこの唇のプルンと感、すべてがいい! LA着いてから最初に撮ったカットですね。僕が何日間か泊まったホテルで撮影していますから、リアルですね。続いてはプラス29ページ飛んでください! マスタングの60年代、黄色い車に乗っている写真です! これ、かっこいいですよ! 「ターミネーター」に登場する少年、エドワードっぽくないですか? LAだから撮れた写真なんじゃないかなと思います!次、プラス27ページ飛んでください! 僕のマネージャーさんは、上裸が嫌らしいんですよ。見せたくないっていう。みなさん知っている方もいると思うんですけど、“スタダコード”っていうものがあるんですよね。事務所的に、乳首を隠すスタダコード(肌の露出に関する制限)があるんですけど、今回は写真集ということで。大切な思い出として、スタダコードが発動していない写真になっております! 貴重ですね! みなさんぜひご堪能ください!LAの気候はカラッとしていてすごくよかったですよ。日本はジメジメしているんですけど、LAの気候がすごくカラッとしていて住みやすいなって思いました。だからか、暑くても汗をあまりかかない感じがしました。今回の写真集は20歳の節目ということで、けっこう気合いも入っていたんですけど、次はどこの国行こうかなと思っています。次に行きたい国は……アイスランド! 全部が絶景なんですよ! 国が大きいから、一個一個まわるのに移動時間がすごくかかるみたいですけど、人生で一度は見ておきたい。あとは、モルディブとかトルコとか。けっこうあります。あとは、みんなに知られていない国とか島にも行ってみたいですね。今回の写真集には超長いインタビューもあります。アーティスト活動だったり、20歳になってからどういう心境で仕事をしていたかとか、将来についても話しています。10年後何をしていたいとか、ファンの方についても話していますし、いろいろと話しています。盛りだくさんなので、みなさんぜひチェックしてみてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/