『Yogibo presents RIZIN.49』 試合前インタビューが29日、都内で実施され、出場選手が意気込みを語った。
RIZINオフィシャルサイト
https://jp.rizinff.com/
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