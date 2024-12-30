『Yogibo presents RIZIN.49』 試合前インタビューが29日、都内で実施され、出場選手が意気込みを語った。
（オススメ動画）
🎬【RIZIN】久保優太、「僕と出会ってしまった」無敗のシェイドゥラエフ戦を前に不適な笑みを浮かべる 『Yogibo presents RIZIN.49』試合前インタビュー
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🎬【RIZIN】久保優太、無敗のシェイドゥラエフと対戦に意気込みも…記者の質問に“久保節”で対応 『RIZIN DECADE追加対戦カード発表記者会見』
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