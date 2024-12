新しい学校のリーダーズ2024年の重大ニュースは「自分たちの分身が生まれたこと」!? KANONの印象的だった思い出

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。12月25日(水)と26日(木)の放送では、「新しい学校のリーダーズ的重大ニュース」の企画を実施。 ここでは、25日の模様をテキストで紹介します。8位から5位をメンバーたちが発表しました。SUZUKA:今日を含めて年内の授業は残りあと2回となります! ということで、今日と明日の2日間は、新しい学校のリーダーズの2024年を振り返る、こちらの授業をお届けしたいと思います! 「新しい学校のリーダーズOMAKASE 重大ニュース2024」!今日と明日の2日間にわたって、新しい学校のリーダーズ的な重大ニュース、ベスト8を発表していきます! ただし、 誰が何位のニュースを発表するかはくじ引きで決定! どのトピックスを選ぶかも、その人にお任せです。MIZYU:自分が「1位だよな」と思っていることを誰かが3位に発表しちゃうっていうこともあれば、細かく刻みすぎて、あと1個しか発表できるところがないのに重大ニュースがまだまだ残ってるってこともありえます。KANON:そういうことだね、難しい。今夜は重大ニュース8位から5位を発表します! くじ引きで順位を決めましょう。MIZYU:2024年はほんとに目まぐるしい。いっぱいいろんなことがあったから。感謝を伝えたい思いも込めて、8位に置かせていただきます。この8位っていうのは、決して低いわけではなくて、「8位にランクインした!」ということです。8位:SCHOOL OF LOCK!のレギュラー講師になったKANON:重大ニュースだよね。私たちずっとね「ラジオやりたい」って言ってたんだよね。RIN:4人でレギュラーを持つことは初めてだからね。MIZYU:5週目のある月にだけ登場してたんだけど、下半期のほうから毎月出られるようになって。こんなにいっぱい4人で自由に喋らせてくれるラジオさん、TOKYO FMさん、Arigato!全員:Arigato!KANON:じゃあ次、7位の私が行きます!7位:「MUSCLE AG!」が生まれたSUZUKA:え〜! 8個あって、まだそこ?KANON:細かすぎるか?RIN:細かいけど、でも今までになかったことではあるよね。KANON:自分たちの“分身”が生まれたことと、あとは、このあいだ終わった「NIPPON Calling Tour 2024」にも出演したということで!MIZYU:「MUSCLE AG!」の説明をしたほうがいいんじゃない? マッスルなAG!のことです!KANON:「Fly High」という私たちの楽曲がありまして、そのミュージックビデオで私たち4人がマッスルになった姿が登場しております。そのマッスルは相当イケてます。KANON:守護神だね。私的にはけっこう、生まれて嬉しかったものですね。RIN:6位は私? あんまり細かく刻んでないし、ここでいいのかと思いつつも言わせていただきます。6位:夏フェス、暑かったけど、10個ぐらい出たRIN:去年より大きなステージだったりとかに出させていただく機会も増えて、すごい景色もいっぱい見せてもいただいたけど、ほんとに暑かった。SUZUKA:ほんと暑かった! 比にならんぐらい暑かったし、比にならんぐらいお客さんの数がいたステージに出させてもらった、っていうのがすごい印象深いよね。それこそロッキンとかもさ、観に行ってたこともあったしさ。「こんなん、わしら出れるか?」「出られへん、出られへん」とかって笑って言ってたけどさ、 出れちゃったよっていうね。MIZYU:ほんとに嬉しいね。KANON:たしかに夏フェスは大きいかもね。楽しかったシンプルに。RIN:ご飯とかもいっぱいみんなで食べたりして。夏フェスならではの楽しみ方ができたのもよかったなって思う。SUZUKA:はい、5位いきます!5位:新衣装たくさん出荷したSUZUKA:これ、わしらにとって今年大きくない? 今まで約10年間のなかで、新衣装が生まれた年は今年だけやと思うで。KANON:今年生まれた衣装は……。MIZYU:文字……。SUZUKA:そう。コーチェラから来てる「文字」も今年やし。KANON:去年だと思ってた。SUZUKA:赤のセーラー服は紅白歌合戦やから。あとは。RIN:「Toryanse」のドテラと、「Omakase」の法被、どっちも今年だ!SUZUKA:あと、最近の「NIPPON Calling Tour 2024」でも披露している新衣装!KANON:あれもいいよね。もしかしたら年末も何か、あるかもしれない!SUZUKA:「青春のヒーロー」も、ある意味わしらのコスチュームでもあるから。MIZYU:結成してから8年ぐらいはオーソドックスなセーラー服に腕章をつけるっていうスタイルのみでやってきて。ライブしたら洗濯して、ずっと付き合ってきた、肌身離さず付き合ってきたセーラー服。それがちょっと新鮮になってる状態ですね、今は。すごく大好きです。どっちも。SUZUKA:ベーシックな白のセーラー服もさ、どんどん改良されていってさ。今のわしらにあった生地やったりとか、けっこうこだわってるのよね。MIZYU:どうやってこれから付き合っていくか楽しみです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/