◆ 米球界も祝福「おめでとう、翔平と真美子」

ドジャースの大谷翔平選手(30)が28日(日本時間29日)、自身のインスタグラムで妻の真美子さん(28)が第1子を妊娠したことを公表した。

大谷は同時に自身のインスタグラムを更新。英語で「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!(もうすぐ家族に小さなルーキーが加わることが待ちきれません!)とつづり、デコピンとともに、ピンクのベビー服と白いベビーシューズ、そして赤ちゃんのスタンプを載せたエコー写真をアップした。

大谷は2024年2月に元バスケットボール選手の真美子との結婚を発表。第1子妊娠の公表に、MLB公式サイトやドジャースの公式アカウントも「おめでとう、翔平と真美子」と祝福メッセージを発信した。

エンゼルスからドジャースへ移籍した今季、史上初の「50本塁打&50盗塁」を達成し、2年連続の本塁打王と初の打点王を獲得。ポストシーズンでも中心選手としてワールドシリーズ制覇に貢献し、ナ・リーグMVPに満票で選出された。