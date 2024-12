こっちのけんとの“弟”から、バズる前の兄の相談を受けていた!? 川崎鷹也「愛を感じました」

こっちのけんとがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」(毎週金曜17:00~17:25)。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間(THE MOMENT)」を探ります。

12月13日(金)と12月20日(金)の放送では、シンガーソングライターの川崎鷹也さんがゲストに登場。この記事では20日の放送の模様をお届けします。こっちのけんとの実弟で俳優の菅生新樹(すごう・あらき)さんについてのトークで盛り上がりました。

1995年生まれ、栃木県出身の川崎鷹也さん。2018年にアルバム『I believe in you』でシンガーソングライターとして本格的に音楽活動開始。 一度聴いたら忘れられないハスキーな歌声と美しいビブラート、癖になるメロディーラインで人気を集めます。『I believe in you』収録曲「魔法の絨毯」が2020年8月頃よりTikTokやYouTubeで注目され、急上昇楽曲チャート「Heatseekers Songs」では通算15回の首位を獲得。ストリーミング累計は4億回再生を突破し、日本レコード協会のトリプル・プラチナ認定となっています。

現在、全国15都市を巡るホールツアー「川崎鷹也 2024-2025 Hall Tour『愛心 -MANAGOKORO-』」を開催中です。

――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。川崎さんの1つ目のモーメントは「高校の文化祭で初めて人前で歌う」、2つ目は「栃木から上京してライブ活動を開始」、3つ目は「2020年頃 第一子出産 『魔法の絨毯』がTikTokで広まる」でした。

こっちのけんと:続いて、4つ目のモーメントは?

川崎:「2023年 全国ツアー、ドラマ、映画、本の出版とやれることすべてにチャレンジ」です!

こっちのけんと:やりすぎでしょ(笑)!

川崎:これは大変(笑)!

こっちのけんと:川崎さんがドラマ(NHK総合「褒めるひと褒められるひと」/2023年)で役者をされているときに、うちの弟(菅生新樹)と。

川崎:そう! 新樹くんと出会うわけですよ。新樹くんとは、バイブスが合ったんです。

こっちのけんと:(先週からのトーク内容を思い出しながら)合うでしょうねえ(笑)。

川崎:新樹くんって人懐っこいし、気付けば隣に座ってる感じがある。あれは天性の才能なんですよ。そこからすごく仲良くなったんですけど、そのときに、実はけんとさんの話をしているんです。(けんとさんが「はいよろこんで」で)バズる前です。

こっちのけんと:恥ずかしい(笑)! どんな話を?

川崎:「これを観てください!」って、けんとさんのTikTok動画を観せてくれて。「めっちゃいいじゃん!」と言ったら、「うちの兄弟です。鷹也さんに、どうやったらバズるのか聞きたいです」と。

こっちのけんと:いい弟!

川崎:兄への愛を感じました。「わからん!」と言いましたけど(笑)。「でも、めっちゃいいね!」って2人で曲を聴いていました。

こっちのけんと:嬉しい。

川崎:弟、頑張ってたよ!

こっちのけんと:連絡して何か買ってあげます(笑)。ちなみに川崎さんは(それまで役者として)ドラマや映画は未経験ですよね。よくやりましたね!

川崎:映画「魔女の香水」(2023年)に関しては、もともと主題歌のオファーだったんです。書いたら、監督から「ちなみに演技って興味あります?」と聞かれて「いつの日かチャンスがあれば、チラッと映る感じであればチャレンジしたいですね」と答えたら、6番手の役でめちゃくちゃセリフがあって。

こっちのけんと:ええ~!

川崎:ドラマより映画が先なの(笑)!?

こっちのけんと:面白い人生ですね。

