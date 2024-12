曲ができたら、まず妻に聴いてもらう!? こっちのけんと×川崎鷹也の2人はどうしている？

こっちのけんとがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」(毎週金曜17:00~17:25)。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間(THE MOMENT)」を探ります。

12月13日(金)と12月20日(金)の放送では、シンガーソングライターの川崎鷹也さんがゲストに登場。この記事では20日の放送の模様をお届けします。ここでは、奥様とのエピソードなどについて語ってくれました。

1995年生まれ、栃木県出身の川崎鷹也さん。2018年にアルバム『I believe in you』でシンガーソングライターとして本格的に音楽活動開始。 一度聴いたら忘れられないハスキーな歌声と美しいビブラート、癖になるメロディーラインで人気を集めます。『I believe in you』収録曲「魔法の絨毯」が2020年8月頃よりTikTokやYouTubeで注目され、急上昇楽曲チャート「Heatseekers Songs」では通算15回の首位を獲得。ストリーミング累計は4億回再生を突破し、日本レコード協会のトリプル・プラチナ認定となっています。

現在、全国15都市を巡るホールツアー「川崎鷹也 2024-2025 Hall Tour『愛心 -MANAGOKORO-』」を開催中です。

こっちのけんと:個人的な話ですが、僕は「MVを出すまで妻に曲を聴かせない」っていうジンクスみたいなのがあるんです。曲を作ったときはどうしてます?

川崎:俺はすぐ聴かせちゃうタイプ。

こっちのけんと:かわいい(笑)。

川崎:「魔法の絨毯」に関しては、奥さんのために書いた曲なんです。当時は何の曲を書いたらいいかわからなくて。「この人に届かないなら無理だろ」って思って。

こっちのけんと:なるほど!

川崎:「世間のみなさんとか知らん!」って思って(笑)。今は、こうやっていろんな方に聴いていただいたので、「このやり方は間違っていないんだ」って思えました。そこからは曲を書いては一旦聴かせて、「キャッチーじゃないね」「サビ弱ない?」みたいなことを言われながら。

こっちのけんと:プロデューサーやん(笑)。

川崎:あとは「この曲、あの曲に似てるよ」とか。なんとなく自分のなかにメロディーが残っていて、それを意図せず、まるで自分が作ったように書くことってあるじゃないですか。

こっちのけんと:めっちゃわかります。後々気付くんですよね。奥様は音楽をやられていたんですか?

川崎:何もやってない。でもそういう能力があって、とりあえず聴いてもらうんですよね。チェックしてもらう意味でも先に聴いてもらっているかも!?

<番組概要>

番組名:G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時:毎週金曜 17:00~17:25

パーソナリティ:こっちのけんと

番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/moment/