SANTAWORLDVIEW、初ライブEP配信リリース　3rdアルバムのCD＆LP同時発売も

SANTAWORLDVIEWが、初のライブ音源EP『NICE TO KNEE YOU SHOW 2024』を12月25日に配信開始した。

本作は、9月に渋谷WWW Xで開催されたワンマンライブの音源を収録。東京を拠点に活動するバンドAWSM.(オーサム)とシンガーソングライター/ジャズピアニストの甲田まひるを迎えたスペシャルバンドセットで披露した。

セットリストには、今年6月に配信リリースされた3rdアルバム『NICE TO KNEE YOU』の楽曲に加え、2022年の2ndアルバム『I'M THE ONE』に収録された人気曲「I DO」も収録しており、ゲストにフィーチャリングアーティストのOnly Uを迎え初のバンド編成でのパフォーマンスを実現した。SANTAWORLDVIEWが表現したかった世界観を余すことなく伝えるライブ音源に仕上がった。

さらに、6月に配信リリースされた3rdアルバム『NICE TO KNEE YOU』がCD&LPとして発売開始。CD&LPは、ONEPERCENTの公式ウェブショップにて購入可能。ロングスリーブTシャツも販売中。

<リリース情報>

SANTAWORLDVIEW

『NICE TO KNEE YOU SHOW 2024』

2024年12月25日(水)

Label: 1% | ONEPERCENT

https://linkco.re/ThUGzTte

=収録曲=

1. I Wish For U feat. Bank.Somsaart (Live at Shibuya WWW X)

2. Dont Worry (Live at Shibuya WWW X)

3. COWBOYS LIFE (TOO GOOD TOO BAD) [Live at Shibuya WWW X]

4. Honest / Feeling Good (Piano Black) [Live at Shibuya WWW X]

5. I DO feat. Only U (Live at Shibuya WWW X)

6. 成せば成る (Live at Shibuya WWW X)

7. BEGIN (Live at Shibuya WWW X)

Drums:DAIKI (AWSM.)

Guitar:tkymzgc (AWSM.)

Bass:Masahiro Gotoh (AWSM.)

Woodwinds:Kanami

Keyboard:甲田まひる

SANTAWORLDVIEW

3rd ALBUM 『NICE TO KNEE YOU』

CD+アナログレコード+ロングスリーブTシャツ

2024年12月25日(水)発売開始

https://the1percent.shop/?category_id=6232c8ddd085ee47e182ae65

SANTAWORLDVIEW

3rd ALBUM 『NICE TO KNEE YOU』

=収録曲=

1. BEGIN (Prod. Taka Perry)

2. COWBOY'S LIFE (TOO GOOD TOO BAD) (Prod. 菅野よう子 & Taka Perry)

3. Honest / Feeling Good (Piano Black) (Prod. 菅野よう子, AWSM. & 甲田まひる)

4. I Wish For U feat. Bank.Somsaart (Prod. AWSM.)

5. Don't Worry (Prod. AWSM.)

6. Boy's don't cry (Prod. NOCONOCO & Chevy Legato)

7. Arrivederci (Prod. SANTAWORLDVIEW)

8. MOMENT (Prod. YamieZimmer)

9. City to City feat. WILYWNKA (Prod. Taka Perry)

10. Chandelier feat. 9for (YamieZimmer)

11. 成せば成る (Prod. NOCONOCO & Yas Nomura)

12. Better Days feat. Kaneee (Prod. STUTS)

BONUS TRACK ※CDのみ

13. BEGIN (”NICE TO KNEE YOU SHOW 2024” Live Version)

https://linkco.re/vgnssCbu

