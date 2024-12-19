ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、全国のPlayStation取扱店にて「PS5年末年始セール」が実施されることを発表した。
主な対象は、PlayStation 5（PS5）本体やPlayStation VR2（PS VR2）、DualSense ワイヤレスコントローラー、PULSE Elite ワイヤレスヘッドセットなどの周辺機器。セール期間や取り扱い製品、価格、在庫情報などの詳細は、各販売店やWebサイトによって異なる。
セール実施中のPlayStation取扱店は以下の通り。
・Amazon.co.jp
・イオン ゲーム取り扱い各店
・エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ
・ゲオ各店、およびゲオオンラインストア
・コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット
・コストコ
・Joshin ゲーム取り扱い各店、および Joshin web ショップ
・ソニーストア
・ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ
・Game TSUTAYA 各店
・ｄショッピングダイレクト
・ドン・キホーテ
・ノジマオンライン
・ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com
・古本市場/ふるいち
・ヤマダウェブコム
・ヨドバシカメラゲーム取り扱い各店、及びヨドバシドットコム
・楽天ブックス
・WonderGOO