上京当時はギターを弾けなかった!? シンガーソングライター川崎鷹也「『曲書くの!? 』となって（笑）」音楽専門学校入学当時を振り返る

こっちのけんとがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」(毎週金曜17:00~17:25)。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間(THE MOMENT)」を探ります。12月13日(金)と12月20日(金)の放送では、シンガーソングライターの川崎鷹也さんがゲストに登場。この記事では、13日の放送の模様をお届けします。作曲を始めたきっかけなどについて語ってくれました。1995年生まれ、栃木県出身の川崎鷹也さん。2018年にアルバム『I believe in you』でシンガーソングライターとして本格的に音楽活動開始。 一度聴いたら忘れられないハスキーな歌声と美しいビブラート、癖になるメロディーラインで人気を集めます。『I believe in you』収録曲「魔法の絨毯」が2020年8月頃よりTikTokやYouTubeで注目され、急上昇楽曲チャート「Heatseekers Songs」では通算15回の首位を獲得。ストリーミング累計は4億回再生を突破し、日本レコード協会のトリプル・プラチナ認定となっています。現在、全国15都市を巡るホールツアー「川崎鷹也 2024-2025 Hall Tour『愛心 -MANAGOKORO-』」を開催中です。ーーこの番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。番組冒頭で伺った川崎さんの1つ目のモーメントは「高校の文化祭で初めて人前で歌う」でした。こっちのけんと:続いて、人生2つ目のモーメントは?川崎:「栃木から上京してライブ活動を開始」です。高校を卒業後、上京して音楽の専門学校に入学しました。こっちのけんと:なるほど! 当時はどういう勉強をしたのですか?川崎:専門学校に入学してボーカル科に入りました。体づくりから始まり、腹筋・背筋を延々と鍛えました。こっちのけんと:マジっすか!?川崎:1年生の野球部でボール拾いをやるように、最初は歌わせてもらえないというか(笑)。あとはブレスの練習をしたりしましたね。こっちのけんと:すごい! そのあいだ曲を作ったりするんですか?川崎:作ってないです。当時の僕は歌を歌うために東京に来たわけですから、シンガーソングライターになろうと思っていなかったんです。授業で作詞作曲をすることになって「曲書くの!?」となって(笑)。こっちのけんと:そこで!?川崎:でも、楽器はできないぞってなったんです。当時聴いていたのは玉置浩二さんや秦 基博さん、高橋優さんだったので、自分もギターかなと思って、その足で御茶の水にギターを買いに行きました。弾けないのに(笑)。6万円ぐらいのをローンを組んで買いました。こっちのけんと:それがきっかけになってギターを弾くようになった?川崎:そうです。そこから作詞作曲をするようになりました。こっちのけんと:すごい! 東京には頼りにできる人はいたのですか?川崎:1人です。兄がいて今は東京にいるんですけど、当時はまだ栃木にいました。こっちのけんと:両親の反対はありました?川崎:親父からは「好きなことで生きていけ」みたいな感じで言われました。「ただ、責任は自分で負うんだぞ」と。こっちのけんと:いい親だ!川崎:お母さんには、僕が音楽が好きなことや、人前で歌ったことを言ってなかったんですよ。こっちのけんと:じゃあ、めちゃくちゃビックリされたのでは?川崎:大パニック(笑)。反対というよりパニくっていました(笑)。<番組概要>番組名:G-SHOCK presents THE MOMENT放送日時:毎週金曜 17:00~17:25パーソナリティ:こっちのけんと番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/moment/