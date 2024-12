乃木坂46井上和「“どんな曲なんだ!?”って聴いてみたら…」賀喜遥香と37枚目シングル収録楽曲「乃木坂饅頭」について語り合う！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。12月12日(木)の放送では、「乃木坂LOCKS!」の“和の講師”乃木坂46・5期生の井上和と一緒に、12月11日(水)にリリースされた37枚目シングル「歩道橋」に収録されているカップリング曲「乃木坂饅頭」について語りました。賀喜:今回の「乃木坂LOCKS!」には、井上和先生も来てくれています!井上:はい! 生徒(リスナー)の皆さん、こんばんは! おじゃましています!賀喜:今回は37枚目シングル「歩道橋」に収録されているカップリング曲についてお話をしていこうと思います。井上:はい!賀喜:今回のシングルでは、カップリング曲が6曲収録されているんですけど、そのなかで、私が参加しているのは「世界一のダイヤモンド」と「雪が降る日にまた会おう」の2曲です!井上:私が参加しているのは、5期生楽曲の「相対性理論に異議を唱える」と「乃木坂饅頭」。そして、遥香先生も参加している「雪が降る日にまた会おう」の3曲です!賀喜:今日はせっかく和が来てくれているから、和が参加しているカップリング曲について話したいと思います!井上:え~! いいんですか!?賀喜:和の話を……聞きたい!井上:(笑)。では、せっかくなので先輩に甘えまして、自分のカップリング曲の話をさせていただこうと思うんですけど、どうしようかな……今回は「乃木坂饅頭」の話をさせていただこうかなと思います! 遥香さんは聴いていただきました?賀喜:聴きました! “こりゃすごい曲だ!”って(笑)。井上:ハハハ(笑)!賀喜:こんなことを秋元(康)先生に言ったら変かもしれないけど……“うまいこと言ったなぁ”って(笑)。井上:私も本当に思いました(笑)! 曲をいただいたときにマネージャーさんから「タイトルだけ聞いたら“ちょっと不思議な感じかな?”って思うけど、すごくいい曲なので!」って念押しされて(笑)。“どんな曲なんだ!?”って聴いてみたら、入りから結構かっこよくて!賀喜:イントロとかめっちゃかっこいいよね!井上:そうなんです、結構興味を惹かれるというか。しかも“おしくら饅頭”の漢字も『推し』になっているんですよ! 本当にうまいなって(笑)。賀喜:本当だね! 私たちが歌っているけど、乃木坂46を推してくださっている方の歌だって(感じる)。井上:そうですね、いろんな見方もできますし。井上:しかも、セリフがあるんですよ。賀喜:あるよね!?井上:そうなんです! サビに入る前のあーや(小川彩さん)の『一目惚れ』だったり、それぞれソロのセリフもあって。それで結構、自由度が高い楽曲というか、振り付けのなかでも「ここは自由にかわいくやって~!」「とにかくあざとく!」みたいな。賀喜:そうなんだ!井上:なので“ファンの方は絶対に好きだ!”って思う楽曲ですね。賀喜:絶対に好きだと思う! 私は特に一番最後の終わり方が好き。井上:“乃木坂饅頭♪”ですか?賀喜:そう! もう1回やって!井上:“乃木坂饅頭♪”賀喜:それ(拍手)!!井上:私は言ってないんですよ(苦笑)賀喜:そっか、言っていないのか(笑)。井上:与田(祐希)さんが言っています(笑)。賀喜:っていうことは、にゃぎバージョンが聴けた~!井上:(笑)。この曲もたくさん聴いていただけたらうれしいし、遥香さんもたくさん聴いてください!!賀喜:聴きます~!!――番組では、ほかにも2人が参加しているカップリング曲「雪が降る日にまた会おう」について話す場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/