テイラー・スウィフト「THE ERAS TOUR」総括　永遠のアイコンが成し遂げた偉業とは？

2023年3月にスタートしたテイラー・スウィフトの「THE ERAS」ツアーが、現地時間12月9日のバンクーバー公演で閉幕した。約2年間にわたる149公演のツアーを終え、この大スターは今、まったく新しいレベルで活躍している。それは単なる一過性の流行ではない。

テイラー・スウィフトは、『1989』ツアーの終わりに疲れが溜まり始めているのを感じていた。「自分は少し休みを取った方がいいと思う」と、シンガーソングライターは2015年12月に53公演を終える数週間前、NMEに語った。「ファンも私から少し離れて休んだ方がいい」。ツアーの開始時点である5月には、すでに『1989』は発売から7カ月が経過していた。スウィフトはビルボード・ホット100で3曲のナンバーワンシングルを記録し、合計12週間にわたり1位を維持していた。彼女はこれまでで最も有名になり、彼女のポップソングは疑いなく素晴らしいものだった。昨年、スウィフトは『1989』時代を「帝国期」と呼び、当時それは不可能と思われるほどの成功の頂点に達していた。

この言葉は、2023年にタイム誌の「パーソン・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた際の珍しいインタビューで語られたもので、ERASツアー最終公演の約1年前にあたる。ERASツアーはほぼ2年間にわたり、149回の公演に世界中で1000万人以上が参加した。このツアーは、スウィフトにとって過去最大のライブツアーになったばかりか、歴史上最大のライブツアーとなり、チケットの総売上は20億ドル(約3000億円)を超えた。ツアーは1枚のアルバムではなく、2023年3月のツアー開始以来、オリジナル曲と再録曲を合わせて80曲以上に及ぶスウィフトの全音楽カタログに焦点を当てたものだった。これは彼女の決定的な「帝国期」を意味していた。しかし、ERASツアーの結果を踏まえると、この「帝国期」という言葉は些細に感じられるような気もする。これほど広範囲にわたるものを「○○期」と呼ぶことができるだろうか?

「永遠に続くものなど何もない」と、スウィフトはタイム誌に語った。「だからこそ、今このレベルでこうしていられることに、毎瞬感謝の気持ちを忘れないようにしています。なぜなら、以前それを奪われたことがあるからです」と彼女は語っている。『1989』以降、「人々が私から離れていくのではないか」という懸念は現実にはならなかった。スウィフトはしばらく姿を消したが、それは彼女の意思でそうしたわけではなかった。世論を操り、双方のファンを対立させたカニエ・ウェストとキム・カーダシアンとの論争の後、彼女は事実上、隠れるようにして姿を消したのだ。「あの反動が私の残りの人生をネガティブに定義づけるだろうと思った」とスウィフトは語った。続けてこうも付け加えた。「誤解しないでほしい。私のキャリアは奪われたのよ」。

1年ほど海外でほぼオフグリッドな生活を送った後、スウィフトは2017年に復帰したが、その復帰は臆病なものではなかった。彼女は、アルバム『Reputation』からのリードシングル「Look What You Made Me Do」でそのトーンを定めた。この曲はリリース後から数時間以内に、ストリーミングサービスやYouTubeで記録を塗り替えた。アルバム自体は4週間1位を獲得し、53公演にわたるReputationツアーには、300万人近くが来場した。このツアーで、スウィフトは初めてスタジアムを完売させた。しかし、この時代はどこか抑制的に感じられた。振り返ると、『Reputation』を辛辣な復讐の記録として位置づけることは、かえってそのアルバムに不利益をもたらした。楽曲は文化的にそれほど広く浸透しなかったし、スウィフトは『Reputation』がグラミー賞の主要部門で無視されたことにひどく落胆していた。このアルバムを受け入れるには、ERASツアーを待たなければならなかったようだ。例えば、熱心なファン向けのディープな楽曲「Dont Blame Me」は、Hot 100には登場しなかったが、現在Spotifyでは10億回以上再生されており、ツアー開始時の2倍の再生回数となっている。

ERASツアー成功の要因とは?

スウィフトのカタログを再び中心に据えたことは、ERASツアー最大の成功と言えるだろう。『1989』から『Reputation』の間に失ったカジュアルなファンたちも、「最高のヒット曲を集めたツアー」の噂を聞きつけ、再び彼女のもとに戻ってきた。ツアー期間中、スウィフトのInstagramのフォロワー数は3000万人以上も増加した。そして、再録シリーズの5枚目となる『Reputation (Taylors Version)』のリリースへの期待がさらに高まっている。このアルバムに対する反応が、オリジナルと同じように控えめなものになるとは到底考えられない。再録シリーズと同様に、ERASツアーは、理論上ではすでに彼女を知っているファンを惹きつけるものに見えたが、実際には全く新しいオーディエンスに向けてアピールするものにもなった。

ERASツアー以前、スウィフトは彼女の芸術性をあまり知らないリスナーや、音楽以外のナラティブが原因で彼女の音楽と複雑な関係にあるリスナーにアピールする別の計画を立てていた。彼女は2020年のドキュメンタリー映画『ミス・アメリカーナ』で自身の政治的立場を強調し、社会的な境界線を再構築した。その数カ月後、彼女は16公演のツアー「ラバー・フェスト」を予定していたが、最終的にはパンデミックの影響でキャンセルされた。このツアーは、グラストンベリーやBSTハイドパークといった定番のフェスティバルでのセットがほとんどを占めていた。4つはスタジアムでのヘッドライナー公演で、Reputation以来の公演となった。他の公演は、カジュアルなフェスティバルの観客を前にしたもので、彼女のライブを見に行かなかったかもしれない人々をターゲットにしたものだっただろう。

しかし、ERASツアーでは、スウィフトは逆にファンを彼女のもとに呼び寄せた。チケット販売前の需要だけで、ライブショーが「一生に一度のイベント」として期待されていることがわかった。ヒット曲を知って会場に来た観客たちは、友情の証であるブレスレットや、リピート再生で聴いた隠れ名曲を持ち帰ることが多かった。彼女はこのコンサートの長編映画をまず映画館で公開し、その後Disney+でも配信した。スウィフトの芸術性だけでアクセスできるようになったのは、これまでになかったことだ。ツアーの規模の大きさは、ツアー中に彼女が直面した批判の多くを隠す役割も果たした。その中には、The 1975のマシュー・ヒーリーとの物議を醸した関係に対するファンからの反発も含まれていたが、どれも群衆のボリュームには敵わなかった。

この達成は、それ以前にスウィフトが活動してきたレベルともかけ離れたものだ。これは永続性を感じさせるセレブリティの階層であり、彼女はそこから後戻りできない。その地位は、ERASツアーの途中で『THE TORTURED POETS DEPARTMENT』をリリースし、その曲をセットリストに組み込むことで確立した。ヒットには至らなかった「I Can Do It With a Broken Heart」も、セットリストの重要な位置に組み込まれた。同作の収録曲のなかで最も長くチャートにランクインし、31週間Hot 100にランクインし、そのうち2週間はトップ10入りを果たした。そして今、2年以上の期間を経て、スウィフトの名前はチャートから消えた。前作『Midnights』ほどの人気を獲得した楽曲は、1曲もなかった。しかし、全31曲のコレクションは少なくとも1週間はチャートインし、アルバム自体はビルボード200で17週間にわたって首位を獲得した。彼女はもはや、ポップ界で圧倒的な存在となるためにブレイクする必要はない。

ツアーを支えたファンの存在

これは、『1989』から『Reputation』への変遷に並行するものだが、今回はスウィフトが何かから、あるいは誰かから逃げているわけではない。以前、スウィフトが「こんなことが永遠に続くことはありえない」と反論したのは、すべてを失った経験があったからだ。それは、主に一般大衆からの偽りの、条件付きの賞賛だった。しかし、彼女のコアなファン層は揺るぎなかった。スタジアムは満員になり、アルバムは売れ続けた。それでも、スウィフトはもっと広く認められたいという感覚が残っていた。ERASツアーで彼女は、その力をファンベース内で利用した。彼らのサポートの規模は、まだ納得していない人々を説得するのに十分だった。

スウィフトの圧倒的な存在に疲れを感じている、あるいは全く興味がない外部の人々は、彼女からすべてを奪うことはできない。その力はスウィフティーズの掌中にあり、彼らはスウィフトに多大な恩義を感じているため、そんなことを考えることはないだろう。スウィフトの音楽は彼らに深く刻み込まれているからだ。そして率直に言って、今ではファンの人数が尋常ではない。OGスウィフティーズは「ERASツアー・エクスペリエンス」にとてつもない金額を注ぎ込み、新メンバーも記録的なペースで増えている。「実際に起こることはすべて、あなたたちが示す情熱の直接的な反映」だと、スウィフトは先月トロントの観客に語った。彼女が6部門でグラミー賞にノミネートされた直後のことだ。スウィフティーズの存在はレコーディング・アカデミーの投票傾向とはほとんど関係がないが、数には力(と影響力)がある。

彼女の勝利は彼らのものとなり、ERASツアーは彼らにとって過去最大のものとなった。彼らにとって、それは一過性の現象ではない。

