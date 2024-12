冬を感じる瞬間は？「ミカンで爪がオレンジ色になる」or「結露した窓に落書きしちゃう」どっち!? 10代リスナーの回答を発表

こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO/月曜~火曜)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin/水曜~金曜)がパーソナリティをつとめる“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎週月曜~木曜22:55頃からは、10代の生徒(リスナー)たちの“今”を表すビッグ・スクール・データを完成させるコーナー「どっちのCat or Dog!」を実施。日本一の生徒数を誇る“ラジオの中の学校”の使命として、まだこの世にないデータを集計して公開するために毎日1問、生徒に“クエスチョン(質問)”を投げかけ、その結果を発表します。12月10日(火)放送のクエスチョンは「冬を感じる瞬間は? ミカンで爪がオレンジ色になる or 結露した窓に落書きしちゃう……どっち?」。果たして結果は……?●ミカンで爪がオレンジ色になる……24%●結露した窓に落書きしちゃう ……76%「結露した窓に落書きしちゃう」派のリスナーからは、「友達とバスに乗ったとき、窓に『♡』を描いて写真を撮って遊んだことを思い出せるから」「結露は冬のイメージがあるから」というコメントが届きました。一方、「ミカンで爪がオレンジ色になる」派のリスナーからは、「みかんは毎年家族で最低2箱は食べるから」「みかんをむくと『ああ、冬だな』って感じるから」といったメッセージが届きました。あなたが冬を感じる瞬間はどっちですか?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/