Mrs. GREEN APPLE大森元貴「僕は原作『聖☆おにいさん』の大ファンなので、すごく嬉しい！」映画『聖☆おにいさん』主題歌への思い

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。12月9日(月)の放送では、11月29日(金)に配信リリースされた新曲「ビターバカンス」が、主題歌に起用された映画「聖☆おにいさん THE MOVIE~ホーリーメンVS悪魔軍団~」(12月20日(金)公開)について語りました。大森:(今回の新曲「ビターバカンス」は、映画「聖☆おにいさん THE MOVIE~ホーリーメンVS悪魔軍団~」の主題歌に起用していただいたわけですが)まず、そもそも僕は原作の「聖☆おにいさん」(作:中村光/講談社)の大ファンなので!若井:元貴の家にコミックがめっちゃあるよね!大森:中学生……だと思うな。家族ぐるみで仲良くさせてもらっている、お姉ちゃんみたいな存在な人がいて、その人がすごく漫画が大好きで、教えてもらってからは自分で買って読んで。「なんて面白いんだろう!」って思った。中村光さんの作品だと「荒川アンダー ザ ブリッジ」(スクウェア・エニックス)とかも大好きで、ずっと読んでいて。だから、今回お話いただけてすごく嬉しかったです!それで、先生からのコメントで「最初にブッダとイエスに“休んでほしい”と思って筆を取ったのがきっかけなんだけど、それを、なんでミセスさんはここまで汲んで歌にしてくれたんだろう。すごく感動してる」っていう風に言ってくださって。もう、私は嬉しい! それでもう満たされちゃう!!この投稿をInstagramで見る

若井:嬉しいよね!大森:絶妙だよね。で、(福田雄一監督率いる)福田組の俳優陣と福田さんと(定期公演の)「Harmony」にも来てくださって!藤澤:ね!大森:ゆっくり映画も観たいですね!