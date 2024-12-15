10月に2024年度のドラフト会議が行われ、12月に入り各球団新入団選手発表会などで新人選手たちの背番号を発表している。
ロッテのドラフト1位・西川史礁（青山学院大）は、落合博満氏、初芝清氏、井口資仁氏といった右の強打者が背負った『6』を着ける。西川は「千葉ロッテマリーンズにとって背番号6は特別なものだと思いますし、またその背番号を託してくださった球団の皆さんに感謝しています」と話した。
5球団競合の末、楽天に入団した宗山塁は現在パドレスで活躍する松井裕樹投手が背負った『1』。「球団からは「1」番という素晴らしい背番号を提示いただいたので、その番号に見合う選手になれるよう頑張ります」と気を引き締めた。
新入団選手の背番号は以下の通り
▼ 巨人
＜支配下＞
1位 23 石塚裕惺（内野手/花咲徳栄高）
2位 32 浦田俊輔（内野手/九州産業大）
3位 60 荒巻悠（内野手/上武大）
4位 90 石田充冴（投手/北星大付高）
5位 57 宮原駿介（投手/東海大静岡キャンパス）
＜育成＞
1位 024 坂本達也（捕手/富士大）
2位 014 堀江正太郎（投手/文星芸大附属高）
3位 015 鈴木圭晋（投手/横浜創学館高）
4位 030 吹田志道（投手/弘前学院聖愛高）
5位 029 西川歩（投手/山村学園高）
6位 025 竹下徠空（内野手/明徳義塾高）
▼ 阪神
＜支配下＞
1位 18 伊原陵人（投手/NTT西日本）
2位 28 今朝丸裕喜（投手/報徳学園高）
3位 54 木下里都（投手/KMGホールディングス）
4位 43 町田隼乙（捕手/BC埼玉）
5位 45 佐野大陽（内野手/富山GRNサンダーバーズ）
＜育成＞
1位 127 工藤泰成 （投手/四国IL・徳島）
2位 128 嶋村麟士朗（捕手/四国IL・高知）
3位 129 早川太貴 （投手/くふうハヤテ）
4位 130 川﨑俊哲（内野手/石川ミリオンスターズ）
▼ DeNA
＜支配下＞
1位 12 竹田祐（投手/三菱重工West）
2位 30 篠木健太郎（投手/法政大）
3位 37 加藤響（内野手/四国IL徳島）
4位 39 若松尚輝（投手/四国IL高知）
5位 56 田内真翔（内野手/おかやま山陽高）
6位 46 坂口翔颯 （投手/國學院大學）
＜育成＞
1位 155 小針大輝（内野手/日大鶴ヶ丘高）
2位 111 吉岡暖（投手/阿南光高）
3位 103 金渕光希 （投手/八戸工業大第一高）
▼ 広島
＜支配下＞
1位 10 佐々木泰（内野手/青山学院大）
2位 28 佐藤柳之介（投手/富士大）
3位 53 岡本駿（投手/甲南大）
4位 49 渡邉悠斗（内野手/富士大）
5位 67 菊地ハルン（投手/千葉学芸高）
＜育成＞
1位 123 小船翼（投手/知徳高）
2位 126 竹下海斗（投手/敦賀気比高）
3位 122 安竹俊喜（捕手/静岡大）
▼ ヤクルト
＜支配下＞
1位 15 中村優斗（投手/愛知工業大）
2位 31 モイセエフ ニキータ（外野手/豊川高）
3位 30 荘司宏太（投手/セガサミー）
4位 54 田中陽翔（内野手/健大高崎高）
5位 57 矢野泰二郎（捕手/四国ILplus・愛媛）
＜育成＞
1位 025 根岸辰昇（内野手/ノースカロライナA&T州立大学）
2位 012 廣澤優（投手/四国IL・愛媛）
3位 013 下川隼佑（投手/オイシックス新潟）
4位 022 松本龍之介（捕手/堺シュライクス）
▼ 中日
＜支配下＞
1位 21 金丸夢斗（投手/関西大）
2位 47 吉田聖弥（投手/西濃運輸）
3位 31 森駿太（内野手/桐光学園高）
4位 9 石伊雄太（捕手/日本生命）
5位 61 高橋幸佑（投手/北照高）
6位 64 有馬恵叶（投手/聖カタリナ学園高）
＜育成＞
1位 202 中村奈一輝（内野手/宮崎商高）
2位 203 井上剣也（投手/鹿児島実業高）
▼ ソフトバンク
＜支配下＞
1位 20 村上泰斗（投手/神戸弘陵）
2位 25 庄子雄大（内野手/神奈川大）
3位 28 安德駿（投手/富士大）
4位 46 宇野真仁朗（内野手/早稲田実）
5位 67 石見颯真（内野手/愛工大名電高）
6位 69 岩崎峻典（投手/東洋大学）
＜育成＞
1位 古川遼（投手/日本学園高）※入団せず
2位 121 曽布川ザイレン（内野手/浜松商業高）
3位 125 大友宗（捕手/BC・茨城）
4位 127 広瀬結煌（投手/市立松戸高）
5位 128 河野伸一朗（投手/宮崎学園高）
6位 132 川口冬弥（投手/四国IL・徳島）
7位 137 津嘉山憲志郎（投手/神戸国際大附属高）
8位 138 相原雄太（投手/仙台大）
9位 140 岡田皓一朗（投手・大阪商業大）
10位 143 漁府輝羽（外野手/東北福祉大）
11位 147 木下勇人（外野手/千葉経大附属高）
12位 149 熊谷太雅（投手/東陵高）
13位 152 塩士暖（投手/門前高）
▼ 日本ハム
＜支配下＞
1位 31 柴田獅子（投手/福岡大大濠高）
2位 32 藤田琉生（投手/東海大相模高）
3位 35 浅利太門（投手/明大）
4位 62 清水大暉（投手/前橋商高）
5位 54 山縣秀（内野手/早稲田大）
6位 63 山城航太郎（投手/法政大学）
＜育成＞
1位 121 川勝空人 （投手/生光学園高）
2位 122 澁谷純希（投手/帯広農業高）
▼ ロッテ
＜支配下＞
1位 6 西川史礁（外野手/青山学院大）
2位 44 宮崎竜成（内野手/ヤマハ）
3位 41 一條力真（投手/東洋大）
4位 62 坂井遼（投手/関東第一高）
5位 64 廣池康志郎（投手/東海大学九州キャンパス）
6位 49 立松由宇（内野手/日本生命）
＜育成＞
1位 130 谷村剛（内野手/和歌山東高）
2位 131 茨木佑太（投手/帝京長岡高）
3位 132 長島幸佑（投手/富士大
▼ 楽天
＜支配下＞
1位 1 宗山塁（内野手/明治大）
2位 29 徳山一翔（投手/環太平洋大）
3位 26 中込陽翔（投手/四国IL徳島）
4位 40 江原雅裕（投手/日鉄ステンレス）
5位 36 吉納翼（外野手/早稲田大）
6位 75 陽柏翔（内野手/BC茨城）
＜育成＞
1位 132 岸本佑也 （内野手/奈良大学附属高）
▼ オリックス
＜支配下＞
1位 8 麦谷祐介（外野手/富士大）
2位 13 寺西成騎（投手/日体大）
3位 47 山口廉王（投手/仙台育英）
4位 50 山中稜真（外野手/三菱重工East）
5位 45 東山玲士（投手/ENEOS）
6位 49 片山楽生（投手/NTT東日本）
＜育成＞
1位 051 今坂幸暉（内野手/大阪学院大高）
2位 052 清水武蔵（内野手/BC・栃木）
3位 053 上原堆我（投手/花咲徳栄高）
4位 054 寺本聖一（外野手/広島経済大）
5位 055 田島光祐（捕手/信濃グランセローズ）
6位 056 乾健斗（投手/霞ヶ浦高）
▼ 西武
＜支配下＞
1位 2 齋藤大翔（内野手/金沢高）
2位 8 渡部聖弥（外野手/大商大）
3位 46 狩生聖真（投手/佐伯鶴城高）
4位 44 林冠臣（外野手/日本経大）
5位 52 篠原響（投手/福井工業大学附属福井高）
6位 64 龍山暖（捕手/エナジックスポーツ高）
7位 59 古賀輝希（内野手/千曲川硬式野球クラブ）
＜育成＞
1位 123 冨士大和（投手/大宮東高）
2位 128 佐藤太陽（内野手/神奈川大）
3位 132 ラマルギービン・ラタナヤケ（内野手・大阪桐蔭高）
4位 133 佐藤爽（投手/星槎道都大）
5位 137 澤田遥斗（外野手/京都国際高）
6位 138 福尾遥真（内野手/学校法人石川高）
7位 139 ウメビンユオオケム明（外野手/旭川志峯高）