Mrs. GREEN APPLE大森元貴「『マリオテニス』でめちゃくちゃ遊んだ。ミセスを組んでからも」当時の思い出を語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。12月9日(月)の放送では、"64(ロクヨン)"こと「NINTENDO64(ニンテンドウろくじゅうよん)」で遊んだゲーム「マリオテニス」の思い出などについて語りました。大森:12月だよもう~! 12月つったら、もう今年が終わるって話ですからね!若井:2024年あっ……大森:……っという間だったよね! そして"ロクヨン"の……藤澤:NINTENDO64!大森:そう! 通称"ロクヨン"の「マリオテニス」っていうゲームがあって、うちらそれでめちゃくちゃ遊んだじゃないですか。ミセス組んでからも遊んだわけで。藤澤:そうね!大森:その中で、溜める攻撃があるんだよね!「はぁ~~~っ!」って。若井:強いショットとかできるやつね!大森:でも溜めちゃうと動けなくなるんだよね! そのときに「はぁ~~~っ!」ってやるんだけど、「Zボタン」を押すとその溜めを止められて、動けるっていうのがあって(笑)。藤澤:何の話だよ、これ~(笑)。大森:だからみんな、なんか言っていて、途中でわけわかんなくなっちゃって、何かを止めたときは、俺が"Zキャンセル"ってよく言っているんだよね(笑)。若井:そうそう、ぜひ調べてみてください(笑)。