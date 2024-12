BLOODEST SAXOPHONE主催イベント、なかの綾をゲストに迎え開催決定

BLOODEST SAXOPHONEが、主催イベント『Snuck宇宙』を12月27日(金)に開催することを発表した。

関連記事:BLOODEST SAXOPHONEが壊した自分達の価値観、クリスタル・トーマスと共作を語る

スペシャルゲストとして、今年2度目となる女性シンガー”なかの綾”の出演が決定。

そして、今年6月に逝去した米国の黒人女性シンガー、JEWEL BROWNが2015年来日の際、来日記念盤として発売され、長らく入手困難だったBLOODEST SAXOPHONE feat. JEWEL BEOWN『ROLLER COASTER BOOGIE』の12inchアナログ盤がライブ会場限定で販売が開始。名曲カバー「KAIMONO BOOGIE」は勿論、CD未収録楽曲も収録された特別編集盤となっている。

<ライブ情報>

ブラサキpresents "Snuck宇宙"

2024年12月27日(金)BERTH ONE

open / start 18:30

Bloodest Saxophones show 19:30~

出演:

Bloodest Saxophone

<SPECIAL GUEST>

なかの綾

DJ:EZ, MIYAKO

LIVE DRAWING:早乙女道春

【エントランス】

テーブル席:¥5000 w/2drink

スタンディング:¥3000 w/1drink

+3000円でバッフェスタイル食べ放題&飲み放題もご利用頂けます

【ご予約】

電話:03-6722-6750 (BERTH ONE)

メール:bloodest.yoyaku@gmail.com

下記内容をお送りください。

・フルネームと人数

・テーブル席orスタンディング

※席に限りがありますので、ご相席をお願いする場合がございます。

BERTH ONE–バースワン http://www.berth1.tokyo

東京都港区海岸 2-7-103 Hi-NODE 2F(JR山手線・京浜東北線 浜松町駅 南口 徒歩9分/ゆりかもめ日の出駅 東口 徒歩4分)

<リリース情報>

ライヴ会場限定販売

BLOODEST SAXOPHONE feat. JEWEL BROWN / ROLLER COASTER BOOGIE

ロング・ヒットした話題の名盤「ROLLER COASTER BOOGIE」アナログレコード(12inch)盤。CD未収録楽曲収録。

=収録曲=

A面

1. GOODY GOODY

2. THATS A PRETTY GOOD LOVE

3. DARK SHADOWS

4. ONE MONKEY DONT STOP NO SHOW

5. LOVE ROLLER COASTER

6. AINT NOBODYS BUSINESS ※

B面

1. KAIMONO BOOGIE

2. WALK THAT WALK DADDY-O

3. DONT GO TO STRANGERS

4. CRAZY MAMBO

5. THE MORE YOU HURT ME ※

6. TWILIGHT TIME

※CDアルバム未収録楽曲

発売元:Mr. Daddy -O Records

販売価格:¥2700(税抜)

https://bloodest-saxophone.com