立花ハジメ、初のオールタイムベストジャケットアートワーク公開

2025年1月15日にリリースされる立花ハジメのソロ・デビュー以来の軌跡をレーベルの枠を越えて総括する初のオールタイム・ベスト・アルバム『hajimeht(ハジメ・エイチ・ティー)』のジャケットアートワークが公開された。

完全生産限定盤、通常盤共、文字はなく立花のポートレート写真のみが配されたデザイン。限定盤用の写真は、スキューバダイビングを趣味とする立花が写真家・沖嶋信を帯同して、アラブ首長国連邦・ドバイにある水深60mのプールに潜って撮影された。通常盤用の写真も同じくドバイの砂漠で撮られている。

『hajimeht』総合監修を務めたのは、日本におけるパンク~ニュー・ウェイヴの生き証人であり、かねてより立花との関わりも深い高木完。選曲は80年代から21世紀に至る楽曲の中から、高木完、小山田圭吾(コーネリアス)、立花ハジメの合議で決定。さらに今回の企画のために、YEN時代の楽曲「MA TICARICA」(アルバム『MR. TECHIE & MISS KIPPLE』所収)の小山田圭吾と高木完によるリミックス・ヴァージョンを新たに制作。マスタリングは砂原良徳が手がける。

アートワークデザインは立花ハジメ自ら担当。完全生産限定盤と通常盤の2種類でのリリースで、完全生産限定盤は17㎝シングルサイズの特殊仕様紙ジャケットを採用。完全生産限定盤のみのボーナストラック「永遠のアイドル(Cover)」は、YouTubeに上がっていたブラジルのアマチュアミュージシャンのカヴァー演奏を偶然目にした高木完が気に入って今回収録となったもの。立花の音楽仲間からの愛情とリスペクトに溢れ、彼の先進的な活動を若い世代のリスナーにも再認識させる本企画。ベスト盤リリース時期には大阪・東京にて記念ライヴも予定されている。

<リリース情報>

立花ハジメ 『hajimeht』 2025年1月15日リリース 〈完全生産限定盤〉 CD:MHCL-31034~6(2枚組)¥6600(税込)高品質Blu-spec CD2 17㎝サイズ紙ジャケット仕様 〈通常盤〉 CD:MHCL-31037~8(2枚組)¥4400(税込)高品質Blu-spec CD2 プラケース仕様 『hajimeht』 特設サイト https://www.110107.com/hajimeht 『hajimeht』 Linkfire https://HajimeTachibana.lnk.to/hajimeht =収録曲= DISC 1 1. H (THEME FROM CLUB FOOT) 2. ROBIN'S EYE VIEW OF CONVERSATION 3. THE BASSMAN FROM LDK 4. PIANO PILLOWS 5. ALPS 6. GUITAR GENIUS 1-6 from album "H" (1982) 7. THEME FROM "Hm” 8. PIANO PILLOWS GOING ABSTRACT 9. LIQUID 10. ARRANGEMENT 11. YORU NO TOKKIBUTSU 12. AB1013 13. THEME FROM ”NIHON NO SUGAO” 7-13 from album "Hm" (1983) 14. THEME FROM BARRICADE 15. MA TICARICA 16. LUNCHTIME DAPANPIS 17. MR. TECHIE & MISS KIPPLE 14-17 from album "MR. TECHIE & MISS KIPPLE" (1984) 18. ROCK (NEW RECORDING) from album "YEN卒業記念アルバム/V.A." (1985) 19. TAIYO・SUN 20. MODERN THINGS 21. XP41 19-21 from album "TAIYO・SUN" (1985) 22. FLASH* DISC 2 1. CHICKEN CONSOMMÉ 2. HOGONOMO (FOR GO NO MORE) 1, 2 from album "TAIYO・SUN" (1985) 3. THE GIRL FROM IPANEMA (FROM LIVE TAIYO-SUN) from 12inch single "HAPPY" (1986) 4. BEAUTY 5. HAPPY 4, 5 from album "BEAUTY & HAPPY" (1987) 6. THEME FROM FUJI AV LIVE from 12inch single "HAPPY" (1986) 7. BQ from album "BEAUTY & HAPPY" (1987) 8. BAMBI (Fashion Photogragh Mix) 9. TAMIL MUSIC (King) 10. TAMIL MUSIC (Bambi) 11. TAMIL MUSIC (Drive) 12. TAMIL MUSIC (I want to dance) 8-12 from album "BAMBI" (1991) 13. 永遠のアイドル from album "Low Power" (1997) 14. Low Power 16/立花ハジメとLow Powers 15. 真摯/立花ハジメとLow Powers 16. Sleeper/立花ハジメとLow Powers 17. 泣いてどうなる!?/立花ハジメとLow Powers 14-17 from album "Low Powers" (1997) 18. UP DATE/THE CHILL from album "THE CHILL" (2007) 19. MAX'S KANSAS CITY 20. COMING INTO LOS ANGELES 19, 20 from album "Monaco" (2013) 21. MA TICARICA (2025 Remix)* [BONUS TRACK]完全生産限定盤のみ 22. 永遠のアイドル(Cover)*/Paulo Nagao *初商品化音源 <ライブ情報> 〈ハジメヨケレバスベテヨシ〉 2025年1月15日(水)大阪:梅田クラブクアトロ https://www.club-quattro.com/umeda/ 立花ハジメ&Hm/立花ハジメとLow Powers ゲスト:小山田圭吾、砂原良徳、Ozaki Soho 〈Lost New Wave 100% Vol.2 ハジメヨケレバスベテヨシ〉 2025年1月22日(水)東京:渋谷クラブクアトロ https://www.club-quattro.com/shibuya/ 立花ハジメ&Hm/立花ハジメとLow Powers ゲスト:ヤン富田、小山田圭吾、eri