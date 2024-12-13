立花ハジメ、初のオールタイムベストジャケットアートワーク公開

2025年1月15日にリリースされる立花ハジメのソロ・デビュー以来の軌跡をレーベルの枠を越えて総括する初のオールタイム・ベスト・アルバム『hajimeht（ハジメ・エイチ・ティー）』のジャケットアートワークが公開された。

完全生産限定盤、通常盤共、文字はなく立花のポートレート写真のみが配されたデザイン。限定盤用の写真は、スキューバダイビングを趣味とする立花が写真家・沖嶋信を帯同して、アラブ首長国連邦・ドバイにある水深60mのプールに潜って撮影された。通常盤用の写真も同じくドバイの砂漠で撮られている。

『hajimeht』総合監修を務めたのは、日本におけるパンク～ニュー・ウェイヴの生き証人であり、かねてより立花との関わりも深い高木完。選曲は80年代から21世紀に至る楽曲の中から、高木完、小山田圭吾（コーネリアス）、立花ハジメの合議で決定。さらに今回の企画のために、YEN時代の楽曲「MA TICARICA」（アルバム『MR. TECHIE & MISS KIPPLE』所収）の小山田圭吾と高木完によるリミックス・ヴァージョンを新たに制作。マスタリングは砂原良徳が手がける。

アートワークデザインは立花ハジメ自ら担当。完全生産限定盤と通常盤の2種類でのリリースで、完全生産限定盤は17㎝シングルサイズの特殊仕様紙ジャケットを採用。完全生産限定盤のみのボーナストラック「永遠のアイドル（Cover）」は、YouTubeに上がっていたブラジルのアマチュアミュージシャンのカヴァー演奏を偶然目にした高木完が気に入って今回収録となったもの。立花の音楽仲間からの愛情とリスペクトに溢れ、彼の先進的な活動を若い世代のリスナーにも再認識させる本企画。ベスト盤リリース時期には大阪・東京にて記念ライヴも予定されている。

＜リリース情報＞

立花ハジメ 『hajimeht』 2025年1月15日リリース 〈完全生産限定盤〉 CD：MHCL-31034～6（2枚組）￥6600（税込）高品質Blu-spec CD2 17㎝サイズ紙ジャケット仕様 〈通常盤〉 CD：MHCL-31037～8（2枚組）￥4400（税込）高品質Blu-spec CD2 プラケース仕様 『hajimeht』 特設サイト https://www.110107.com/hajimeht 『hajimeht』 Linkfire https://HajimeTachibana.lnk.to/hajimeht =収録曲= DISC 1 1. H (THEME FROM CLUB FOOT) 2. ROBIN'S EYE VIEW OF CONVERSATION 3. THE BASSMAN FROM LDK 4. PIANO PILLOWS 5. ALPS 6. GUITAR GENIUS 1-6 from album "H" (1982) 7. THEME FROM "Hm” 8. PIANO PILLOWS GOING ABSTRACT 9. LIQUID 10. ARRANGEMENT 11. YORU NO TOKKIBUTSU 12. AB1013 13. THEME FROM ”NIHON NO SUGAO” 7-13 from album "Hm" (1983) 14. THEME FROM BARRICADE 15. MA TICARICA 16. LUNCHTIME DAPANPIS 17. MR. TECHIE & MISS KIPPLE 14-17 from album "MR. TECHIE & MISS KIPPLE" (1984) 18. ROCK (NEW RECORDING) from album "YEN卒業記念アルバム／V.A." (1985) 19. TAIYO・SUN 20. MODERN THINGS 21. XP41 19-21 from album "TAIYO・SUN" (1985) 22. FLASH＊ DISC 2 1. CHICKEN CONSOMMÉ 2. HOGONOMO (FOR GO NO MORE) 1, 2 from album "TAIYO・SUN" (1985) 3. THE GIRL FROM IPANEMA (FROM LIVE TAIYO-SUN) from 12inch single "HAPPY" (1986) 4. BEAUTY 5. HAPPY 4, 5 from album "BEAUTY & HAPPY" (1987) 6. THEME FROM FUJI AV LIVE from 12inch single "HAPPY" (1986) 7. BQ from album "BEAUTY & HAPPY" (1987) 8. BAMBI (Fashion Photogragh Mix) 9. TAMIL MUSIC (King) 10. TAMIL MUSIC (Bambi) 11. TAMIL MUSIC (Drive) 12. TAMIL MUSIC (I want to dance) 8-12 from album "BAMBI" (1991) 13. 永遠のアイドル from album "Low Power" (1997) 14. Low Power 16／立花ハジメとLow Powers 15. 真摯／立花ハジメとLow Powers 16. Sleeper／立花ハジメとLow Powers 17. 泣いてどうなる!?／立花ハジメとLow Powers 14-17 from album "Low Powers" (1997) 18. UP DATE／THE CHILL from album "THE CHILL" (2007) 19. MAX'S KANSAS CITY 20. COMING INTO LOS ANGELES 19, 20 from album "Monaco" (2013) 21. MA TICARICA (2025 Remix)＊ [BONUS TRACK]完全生産限定盤のみ 22. 永遠のアイドル（Cover）＊／Paulo Nagao ＊初商品化音源 ＜ライブ情報＞ 〈ハジメヨケレバスベテヨシ〉 2025年1月15日（水）大阪：梅田クラブクアトロ https://www.club-quattro.com/umeda/ 立花ハジメ＆Hm／立花ハジメとLow Powers ゲスト：小山田圭吾、砂原良徳、Ozaki Soho 〈Lost New Wave 100% Vol.2 ハジメヨケレバスベテヨシ〉 2025年1月22日（水）東京：渋谷クラブクアトロ https://www.club-quattro.com/shibuya/ 立花ハジメ＆Hm／立花ハジメとLow Powers ゲスト：ヤン富田、小山田圭吾、eri