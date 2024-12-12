千葉雄喜が1stアルバム『STAR』リリース、日本武道館で初ワンマン開催決定

千葉雄喜が、自身のファースト・アルバムとなる『STAR』を12月12日にリリース、アルバム収録の新曲「イマガ」のMusic Videoを公開した。
アルバム『STAR』は新曲13曲を収録。その全てを「チーム友達」、「Mamushi (feat.Yuki Chiba)」を手がけたKoshyがプロデュース。さらに、ミックスエンジニアに、ビヨンセ、ジェイ・Z、ファレル・ウィリアムス、ビョーク、エミネム、カーディーB、ミーガン・ザ・スタリオンらの作品を手がけグラミー受賞歴もあるレスリー・ブラズウェイト、マスタリングエンジニアにはコリン・レナード（SING Mastering）を迎えた作品となっている。
同時に、千葉雄喜としては初となるワンマンライブ「千葉 雄喜 ― STAR LIVE」を2025年7月3日（水）日本武道館で開催することが発表。12月12日に新開設したばかりの自身のファンクラブ「チーム千葉」にて、チケットの先行販売が開始された。なお、ファンクラブ「チーム千葉」では、会員限定グッズ第一弾として、キャップ、フーディー、ネックレスの受注販売を受け付けている。
＜️リリース情報＞
千葉雄喜
『STAR』
2024年12月12日（木）配信リリース
=収録曲=
1. 一秒
2. イマガ
3. 新品無地T
4. 重てえ
5. 止まれん
6. ありのまま
7. 目立つ
8. 人の気
9. ハート絵文字
10. 踊りたくなる
11. パンパンなフロア
12. やりたきゃ
13. わかんない
All lyrics by 千葉雄喜 (Yuki Chiba)
All songs produced by Koshy
Mixing by Leslie Brathwaite
Mastering by Colin Leonard (SING Mastering)
＜ライブ情報＞
千葉 雄喜 ― STAR LIVE
2025年7月3日（木）日本武道館
開場 17:30／開演 19:00
全席指定 前売料金 10000円（税込）
︎ファンクラブ先行（抽選制）[受付期間 12/12(木)0:00-12/19(木)23:59]
受付URL: https://fanicon.net/ticket/5145
※ファンクラブ「チーム千葉」会員のみ有効
️ファンクラブグッズ
【受注限定生産】受付グッズ
STAR Cap
STAR Hoodie
STAR Necklace
※受注受付期間: 12/12(木) 0:00- 12/19(木) 23:59
▶︎ファンクラブ「チーム千葉」入会方法
入会受付URL: https://fanicon.net/fancommunities/6049
千葉雄喜 Instagram: https://www.instagram.com/yukichiba_
千葉雄喜 YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@Yuki_chiba