BMSG×ちゃんみな「No No Girls」5次審査の第11話YouTubeプレミア公開

ガールズグループオーディション番組『No No Girls』の第11話が、12月13日（金）20時よりBMSG Official YouTube Channelにてプレミア公開されることが発表された。
アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎えて開催しているガールズグループオーディション『No No Girls』。第11話は5次審査（擬似プロ審査）の合計4曲のパフォーマンスを含む回となっている。
また、第11話はYouTubeでは初となる「完全版」の配信で、候補者たちのパフォーマンスを余すことなく楽しむことができる。プロが作った楽曲をプロのスタイリング・ヘアメイクで歌唱する「疑似プロ審査」にチャレンジしている5次審査。早くもSNSでは、候補者たちの成長ぶりやパフォーマンスへの期待の声で盛り上がっている。
＜配信概要＞
第11話「No No Girls Ep.11」
配信日時：2024年12月13日（金）20:00
BMSG Official YouTube ChanneYouTubeにてプレミア公開
配信URL：https://youtube.com/playlist?list=PL52OyqYAfVEfIkHgGErZdFdMmkTz4Z4fp&feature=shared
番組配信スケジュール
オーディション番組『No No Girls』
本編（YouTube）：2024年10月4日（金）〜毎週金曜日20:00配信
完全版（Hulu）：2024年10月6日（日）〜毎週日曜日12:00配信
公式応援番組『No No Girls Night』（日本テレビ・長崎国際テレビ）
出演：ぺえ（タレント）、平成フラミンゴ・NICO（YouTubeクリエイター）
放送日時：2024年10月9日（水）〜 毎週水曜日24:59放送