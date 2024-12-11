KzyboostがEP『Nudge』リリース、OMSB、ZIN、DJ Mitsu the Beatsら参加

トラックメーカー／トークボクサーのKzyboostが12月11日（水）、EP『Nudge』をリリースした。

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大阪、東京を拠点に活動し、チームメンバーとしてライブや楽曲制作に参加しているDaichi Yamamotoをはじめ、grooveman SpotやAru-2、ZINなど、様々なアーティストの作品に参加するトラックメーカー／トークボクサーのKzyboost。

本作はIntroを含む全5曲を収録し、客演としてラッパーのOMSB、以前より共作をリリースしているシンガーのZINらが参加。表題曲である「Nudge」はDJ／プロデューサーのDJ Mitsu the Beatsが手がけた。今回が初共演となるOMSBの参加曲「O/G」は、Kzyboostが得意とするG-Funkの力強くグルーヴィーなトラックに、飾らずソウルフルなOMSBのラップが合わさり、化学反応のように二人の魅力が昇華された一曲。さらに2曲目収録の「City Lights」では歌唱部分も自ら手掛けるなど、本作ではKzyboostの新たな一面を見ることができる。

＜リリース情報＞

Kzyboost

『Nudge』

配信中

レーベル：Andless

https://ssm.lnk.to/Nudge

=収録曲=

1. Intro

Produced by Kzyboost

Written by Kzyboost

2. City Lights

Produced by Kzyboost

Written by Kzyboost

3. Days feat.ZIN

Produced by Kzyboost

Written by ZIN / Kzyboost

4. O/G feat.OMSB

Produced by Kzyboost

Written by OMSB / Kzyboost

5. Nudge

Produced by DJ Mitsu the Beats

Written by Kzyboost

Chorus by ZIN

Mixed & Mastered by Naoya Tokunou

Instagram https://www.instagram.com/kzyboost

X https://x.com/kzyboost

YouTube https://www.youtube.com/@kzyboost2320