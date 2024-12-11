KzyboostがEP『Nudge』リリース、OMSB、ZIN、DJ Mitsu the Beatsら参加

トラックメーカー／トークボクサーのKzyboostが12月11日（水）、EP『Nudge』をリリースした。
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大阪、東京を拠点に活動し、チームメンバーとしてライブや楽曲制作に参加しているDaichi Yamamotoをはじめ、grooveman SpotやAru-2、ZINなど、様々なアーティストの作品に参加するトラックメーカー／トークボクサーのKzyboost。
本作はIntroを含む全5曲を収録し、客演としてラッパーのOMSB、以前より共作をリリースしているシンガーのZINらが参加。表題曲である「Nudge」はDJ／プロデューサーのDJ Mitsu the Beatsが手がけた。今回が初共演となるOMSBの参加曲「O/G」は、Kzyboostが得意とするG-Funkの力強くグルーヴィーなトラックに、飾らずソウルフルなOMSBのラップが合わさり、化学反応のように二人の魅力が昇華された一曲。さらに2曲目収録の「City Lights」では歌唱部分も自ら手掛けるなど、本作ではKzyboostの新たな一面を見ることができる。
＜リリース情報＞
Kzyboost
『Nudge』
配信中
レーベル：Andless
=収録曲=
1. Intro
Produced by Kzyboost
Written by Kzyboost
2. City Lights
Produced by Kzyboost
Written by Kzyboost
3. Days feat.ZIN
Produced by Kzyboost
Written by ZIN / Kzyboost
4. O/G feat.OMSB
Produced by Kzyboost
Written by OMSB / Kzyboost
5. Nudge
Produced by DJ Mitsu the Beats
Written by Kzyboost
Chorus by ZIN
Mixed & Mastered by Naoya Tokunou
Instagram https://www.instagram.com/kzyboost