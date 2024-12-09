BMSG POSSE単独公演に梅田サイファーからKennyDoes、テークエム、peko出演決定

BMSG POSSEが12月11日に開催する単独公演「BMSG POSSE presents TYOISM」に、梅田サイファーからKennyDoes、テークエム、pekoの出演が決定した。
【画像】BMSG TRAINEE、ツアーファイナルの様子（全15枚）
SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル”BMSG”が発足した自社レーベル｢Bullmoose Records｣から、HIP HOP、R&Bをルーツに持つSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したクルーBMSG POSSE。「BMSG POSSE presents TYOISM」は、オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』がリリースされる同日12月11日に東京・豊洲PITで開催される単独公演。
このたび、同公演に、梅田サイファーからKennyDoes、テークエム、pekoがスペシャルゲストとして出演することが決定。大阪梅田駅の歩道橋で行われていたサイファー（輪になり即興でラップをするセッション）の参加者から派生した梅田サイファーは、多くのメンバーがラップバトルで輝かしい成績を残し、R-指定を代表に全国区のラッパーを輩出してきた日本を代表するクルーの1つ。KennyDoes、テークエム、pekoとBMSG POSSEがどのようなスペシャルなステージを魅せるかに注目が集まる。
＜リリース情報＞
BMSG POSSE
オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』
2024年12月11日（水）リリース
https://orcd.co/bmsgposse_tyoism01
https://bullmoose.tokyo/news/tyoismvol1_itunescp
=収録曲=
1. Girlfriend (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE
2. ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI)) / SKY-HI, Novel Core, CHANGMO
3. New Chapter (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG ALLSTARS
4. MINNA BLING BLING (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE
5. The Sun from the EAST (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG EAST
6. The Moon in the WEST (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG WEST
7. OVERDRIVE (Prod. ALYSA) / BMSG POSSE
8. Tokyo Night Dreaming feat. No Rome (Prod. No Rome) / SKY-HI, REIKO, No Rome
9. Girlfriend -Remix- (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE, JP THE WAVY, SALU
＜ライブ情報＞
BMSG POSSE、初の単独公演『BMSG POSSE presents TYOISM』
2024年12月11日（水）豊洲PIT
OPEN 18:00 / START 19:00
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
チケット料金
スタンディング：9500円(税込)
スペシャルゲスト
CHANGMO / JP THE WAVY / SALU / KennyDoes, テークエム , peko (梅田サイファー)
公式リセールサービスの詳細はこちら
https://bullmoose.tokyo/news/tyoism20241211_resale
BMSG HP https://bmsg.tokyo/
Bullmoose Records https://bullmoose.tokyo/