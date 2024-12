【横須賀 グルメレポ】北原製パン所-横須賀名物「ポテチパン」を味わえ…

横須賀の老舗パン屋さん

京急線追浜駅徒歩2分の所に横須賀で数店舗でしか買えない名物パンが販売されているパン屋さんがあるのをご存知でしょうか。

「北原製パン所」は1938年に創業の歴史あるパン屋さんです。

ショーケースには種類豊富なパン達が並んでいます。その数はおよそ30種類以上。

前を通るとどんなパンがあるか気になり、つい足が止まってしまいます。

種類豊富な数々の商品ですが、パンはもちろんの事、具材に使うマヨネーズやソースにいたるまで、これらは全て手作りだそうです。

ソース類は継ぎ足しを行いながらこだわりの味を持続しています。

横須賀名物のパンといえば

ポテトチップスサンド(210円)です。

パンにポテトチップスがサンドされた軽食パン。通称「ポテチパン」

横須賀市には他にもこのポテチパンを販売するパン屋さんはありますが、北原製パンのポテチパンは一味違います。

こだわりはそのシンプルさにあります。

オーナーの奥様がその秘密を教えてくれました。

「他店ではキャベツ等を挟んでいる事が多いけど、うちは挟まない事でパンが水分を吸わず、翌日でも美味しい状態で食べられるの」

北原製パン所ならではのおススメパン

アンドーナツ(160円)です。

先代の亡くなったお父様がかつて銀座木村屋で修行をしており、パンの味はその系譜が残されています。

それもあってか、北原製パンでアンドーナツは大人気のパン。

午前中には売り切れてしまう事も多いそうです。

定番の食パン(230円)やおやつにぴったりのロールカステラ(550円)もあります。

北原製パン所のパンを実食

一番人気で名物の「ポテチパン」。こちらはパンの中にポテトチップスがたっぷり入っています。

ポテチのザクザクという食感とパンのふんわり感がしっかり感じられます。

ポテトチップスには砂糖が絡められ、パンに塗ってある辛子バターと絶妙な味わいが楽しめるパンです。

コーンコロッケと卵フィリングが入った一度に二度美味しいパンはエッグコーンサンド(210円)です。

お子様にもおススメの朝食にも、軽食にもぴったりの総菜パン。

そしてアンドーナツ(160円)は家族で一番人気のパンとなりました。

特に子供達の大のお気に入りで、あんこの甘さと揚げパンの味のバランスが良く、食べやすいためあっという間に無くなってしまうクセになる美味しさです。

北原製パンのパンはどれも素材の良さが生かされており、シンプルで飽きの来ない味です。

毎日食べたくなる生活の中に息づいているパンのように感じました。

街の暮らしに根づき、地域の人々の生活を支えるパン

オーナーにお話を伺うと「あれを見れば色々わかるよ」と店内に貼られた見学に来た小学生からの手紙を見せていただきました。

「安全管理はどう考えているのですか?なんて聞かれちゃってね。最近の子どもはすごいよね」

感心した様子で見学の時の事を嬉しそうにお話してくだいました。

当日は中学生が職業体験に来ていたり、地域に強く根ざして愛されている様子が見て取れます。

この街の風景となり、共に生きていく不可欠の存在のパン屋さん。

家庭的で懐かしい気持ちになる、ここにしかないパンを味わう事が出来ます。

オーナーや奥様の人柄も気さくで暖かく、長年培った味への自信と地域への愛が溢れているように感じました。

北原製パン所は今日もこだわりのパンで食べる人の食にそっと寄り添い続けています。

北原製パン所

営業時間

7:00~18:00

定休日

年中無休

電話番号

046-865-2391

アクセス

京急線「横須賀」駅より徒歩2分

住所:横須賀市追浜本町1丁目3番地

The post 【横須賀 グルメレポ】北原製パン所-横須賀名物「ポテチパン」を味わえる老舗パン屋さん first appeared on 湘南人.