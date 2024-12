Mrs. GREEN APPLE大森元貴「“お化粧がない状態”で届けることって、やっぱすごくいい」YouTubeで公開したスペシャルライブ映像を語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。今回の放送では、Mrs. GREEN APPLEのYouTubeで公開した「Studio Session Live #3」について語りました。大森:11月21日(木)にMrs. GREEN APPLE のYouTubeで「Studio Session Live #3」が公開されました~!藤澤:く~! きました~!!大森:「今年もやるんだ!」ってね。若井:たしかに!大森:これは今年やるべきだと思った。てか、ガンガン、リリースしてる中で、いい意味で楽曲上の“お化粧がない状態”で届けることって、やっぱすごくいいなと思った。懐かしい曲もね。「我逢人」とかも生まれ変わりまして。藤澤:今の僕らで鳴らす「我逢人」……いいですね~!若井:それもそうだし、5ヵ月連続リリース曲の中からもあったり。大森:ね~!「コロンブス」の聴こえ方がまたいいよね!若井:そうそう!大森:歌詞にとっても忠実になったり。大森:ぜひ、もう、こすって聴いてください! とんでもないんだから!!っていう。若井:何度でも!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/