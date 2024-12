ONE OK ROCK、約2年半ぶりのニューアルバム『DETOX』リリース決定

国内だけでなく海外にも活躍の幅を広げ、2025年で20周年をむかえるONE OK ROCKが、2025年2月21日にニューアルバムをリリースする。

【写真】ONE OK ROCKがAwichと激突 「頂点」を司る者たちのボーダーレスな競演

前作『Luxury Disease』から約2年半ぶり、11枚目のアルバムとなっており、アルバムのタイトルは『DETOX』。今年リリースしてきた「Delusion:All」「Dystopia」を含む全11曲が収録されており、大規模なワールドツアーで実績を積んできたONE OK ROCKによる、現代社会に向けて放つ強いメッセージを詰め込んだ、世界で勝負するロックアルバムが完成した。今年実施したワールドツアーの観客の写真、フラッグが象徴的にデザインされたアルバムのジャケット写真も公開された。CDにはブックレットのために描き下ろしたオリジナルストーリーも掲載されており、初回限定盤にはアコースティック編成でパフォーマンスした撮りおろしの映像が収録されたDVDも付属しており、パッケージ全体で楽しめる作品となっている。早期予約特典、店舗別先着購入特典が有ることが発表されたので詳細をチェックして頂きたい。また、デジタル配信アルバムのPre Add、Pre Saveをした方にはスマートフォン用の壁紙をもれなくプレゼント中なので、そちらも見逃せない。

2025年のニューアルバムに向けて走り出したONE OK ROCK、早速、アルバムからの第一弾先行配信として「+Matter」(読み:マター)を本日、リリースし、ミュージックビデオは本日23時にONE OK ROCKのYouTubeチャンネルにて公開される。先日、大盛況の中、終えたワールドツアーのアンコールで披露していた新曲ということもあり、今回のミュージックビデオはワールドツアーの模様を収めた映像で構成されている。ワールドツアーでの熱狂ぶりを再び体感できるミュージックビデオとなっている。

「+Matter」ミュージックビデオ

12月6日23時

ONE OK ROCKのYouTubeチャンネルにて公開

https://www.youtube.com/@ONEOKROCK

<リリース情報>

ONE OK ROCK

New Album

『DETOX』

2025年2月21日発売

初回限定盤(CD+DVD)/ WPZR-31045/6 / 4,400円(税込)

通常盤(CD)/ WPCR-18719 / 3,300円(税込)

輸入盤(CD)/ 7567.860296

CD予約はこちら

https://bio.to/ONEOKROCK

デジタルアルバムのPre Add、Pre Saveはこちら

https://OOR.lnk.to/DTXPu

※ デジタル配信アルバムのPre Add、Pre Saveをした方にはスマートフォン用の壁紙をもれなくプレゼント中

デジタルアルバムのPre Orderはこちら

https://OOR.lnk.to/DTXIPu

<CD収録内容>※初回限定盤/通常盤共通

・Delusion:All(映画『キングダム 大将軍の帰還』主題歌)

・Dystopia(日本テレビ系「news zero」エンディングテーマ)

・+Matter

を含む全11曲収録

※輸入盤は、初回限定盤/通常盤と一部異なったヴァージョンの楽曲収録予定

<DVD収録内容・初回限定盤のみ>

Studio Jam Session Vol. 6

・Delusion:All

を含む全2曲収録

<CD購入特典>

初回限定盤・通常盤の特典が決定!

12/22(日)までにご予約の方には、早期予約特典と先着購入特典をダブルでプレゼント!

ぜひお早めにご予約ください!

■早期予約特典

対象期間中にご予約の方に早期予約特典をプレゼント!

・対象期間:2024年12月6日(金)00:00~2024年12月22日(日)23:59(店舗は営業終了時間まで)

・早期予約特典:ラバーキーホルダー(アルバム『DETOX』オリジナルキャラクター絵柄)

■店舗別先着購入特典

”早期予約特典”に加えて、下記CDショップで予約・購入いただいた方には先着購入特典をプレゼント!

・Amazon.co.jp:メガジャケ

・楽天ブックス:シューレース

・セブンネットショッピング:コンビニエコバック

・TOWER RECORDS(オンライン含む/一部店舗除く):スマホサイズステッカー

・HMV(HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く):ピックキーホルダー

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗/TSUTAYAオンラインショッピング除く):A4クリアファイル

・応援店(以下ECサイトを含む):B3ポスター

ONE OK ROCK Official web store

https://x.gd/ig7Jn

A!SMART

https://x.gd/pNPV5

WARNER MUSIC STORE

https://x.gd/jvP2D

※輸入盤は対象外となります。

※特典ナシのカートもございますのでご注意ください。

※特典対象外の店舗もございます。特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※早期予約特典は商品お受け取り時にお渡しいたします。

※応援店の詳細は後日発表いたします。