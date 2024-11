アイドルグループ・Jams Collectionの津代美月が11月14日、1st写真集『24(つし)の秘密』(3,520円 A4/128ページ KADOKAWA)を発売した。同作は、10月16日に24歳の誕生日を迎える“つし”こと津代美月の大人になった姿をたっぷり収めた一冊になっている。写真集の中で大人っぽいと思うカットや自画自賛カット、そして自身のアイドル活動を振り返って、いま思うことなどについて本人に話を聞いた。(前後編の後編)

津代美月 撮影:杉山慶五

自画自賛カットを挙げるなら?

――写真集発売が発表されたときのコメントで、「少し大人になった自分を見せれたらなって思いながらそのままの自分を撮っていただきました!」とお話されていましたが、我ながら「これは大人っぽい!」と思うカットはありますか?

あります!

――頼もしいです! 表紙カットの表情もドキッとする表情ですよね。

ありがとうございます! 表紙もすごくお気に入りで……盛れました(笑)。大人っぽいカットだと、やっぱり海のカットかな。リゾート地に行かないと、こういうワンピースは普段着ないし、いつもより大人っぽいなと思います。あとは、先行カットで出ていた(黒ランジェリー姿の)お尻ちゃん。このカットはセクシーなんですけど、(かわいい)レースも好き。レースが付いてるから、この衣装を選ばせていただきました。

――では、「これは盛れた!」という自画自賛カットを挙げるなら?

写真集を出せるなら、絶対にやってみたかったカットがあって。それがこのお風呂カットです! 写真も盛れてますし、撮影は全部楽しかったけど、このカットの撮影は特に楽しかった。まず、お風呂に浮かべる泡を作ってくれているスタッフさんがおもしろくて(笑)。お風呂に入りながら、写真を撮ってもらうこともないので、お気に入りですね。

アイドル活動への思い「今は…」

――続いて、アイドルの活動についてお話を聞かせてください。津代さんはアイドル歴も長いと思いますが、ご自身のアイドル活動を振り返ってみて、いま思うことを教えてください。

アイドルをしていることが日常になっているといいますか……お仕事はお仕事なんですけど、お仕事ではなくて、ずっと楽しいことをさせてもらっている感覚です。言葉にするのが難しいんですけど。

中学生の頃からアイドル活動をしていて、もし自分がアイドルじゃなかったら、何をしてたんだろう? と考えても分からないくらい、アイドル活動が好きなんです。でも、アイドルでいられる時間は決まっているかもしれない。なので、以前は特に何も考えずに、自分が楽しいと思うことをやってきたけど、もう24歳ですし、今は時間が足りないなと思いながら、アイドル活動をしています。

――気持ちに変化があったんですね。今後実現したい目標はありますか?

今までは自分に自信がなくて、あれをやりたい、これをやりたいと積極的に言えなかったんですけど、最近、ファッション系のお仕事をさせていただいていて、すごく楽しくて。かわいくしてもらって、自分がいろんな自分になっていって、その雑誌に関われていることがうれしい。お洋服の仕事をもっとたくさんできればいいなと思っています。

――では改めて、写真集の見どころをお願いします!

無意識に選んでいたと思うんですけど、ミントグリーン、ピンク、白と、ちょっとずつジャムズの色が入っています。あとは、エッセイも載っているのですが、書くのがすごく難しくて、何も思いつかない時もあって締切を待っていただいたり……。本当にずっとエッセイのことを考えていました。高校から東京に来たのですが、ママと一緒に過ごしていた小中学生までのことを書いているので、ぜひ読んでいただけたら、うれしいです。

――11月24日に東京・HMV&BOOKS SHIBUYA、12月1日に兵庫・HMV 三宮オーパで写真集のお渡し会も開催されますね。(※取材は11月中旬に実施)

私がやりたいと言っていたことが叶ったとき、ファンの方は美月以上に喜んでくれるんですよね。それを言葉で伝えてくれるのもうれしいですし、「写真集を出したから会いに行くよ」と言ってくれることもすごくうれしい。会いに来てくれるってすごいことだと思うんです。個人の仕事をしたときはいつも、メンバーがいない一人の空間なので、不安になるんですけど、そういうときだからこそ、ファンの方々がたくさん会いに来てくれる。そういう優しさを感じながら、個人のお仕事はいつも頑張れているから、早くみんなに写真集をお渡ししたいです。

(C)KADOKAWA (C) UP DANCE ENTERTAINMENT PHOTO/ You Ishii

■プロフィール

津代美月(つしろ みずき)

大阪府出身、2000年10月16日生まれ。2021年3月にアイドルグループ・Jams Collectionのメンバーとして活動開始。Instagramのフォロワーは10万人を超え、インフルエンサーやモデルとしても活躍。2024年11月12日に日本武道館にて、Jams Collection単独LIVEを開催した。12月1日、直筆サイン本が手に入るお渡し会が兵庫・HMV 三宮オーパにて開催される。