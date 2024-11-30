DeNAは30日、1998年以来26年ぶりとなる日本一の達成を記念して、シーズン終盤の戦いを中心に密着したドキュメンタリー映像作品『勝ち切る覚悟〜日本一までの79日〜』を制作することを発表した。

球団公式ドキュメンタリー映像作品『勝ち切る覚悟 〜日本一までの79日〜』では、「横浜進化」をシーズンスローガンとして新キャプテンに就任した牧秀悟選手を中心に戦ってきた2024年シーズン終盤からポストシーズンまでの79日間をメインに、セ・リーグ3位から日本一へと駆け上がった舞台裏と選手たちの「進化」の過程に密着。

球団が映像作品を制作するのは2021年シーズン以来3年ぶりで、12月25日（水）より全国の劇場で上映。『ダグアウトの向こう』『FOR REAL』『BBB』と歩みを進めてきた球団公式ドキュメンタリーシリーズ9作品目にして、上映館数は球団史上最多の36ヶ所となる。

■ DeNA公式ドキュメンタリー映像作品 概要

【タイトル】勝ち切る覚悟〜日本一までの79日〜

【制作・著作】株式会社横浜DeNAベイスターズ

【監 督】辻本和夫

【内 容】リーグ3位から進出したクライマックスシリーズを勝ち抜き、日本シリーズに7年ぶりに進出。激闘の末、見事日本一を勝ち取った横浜DeNAベイスターズ。今シーズンから新たにキャプテンに就任した牧秀悟を中心に起こったチームの進化とは何だったのか？日本一という栄光とそこに至るまでの過程を、シーズン終盤からポストシーズンを中心に捉えた、全てのベイスターズファン、プロ野球ファン、スポーツファン必見の作品。

■ 劇場公開 概要

【公開日】2024年12月25日（水）

※上映開始日、上映期間、時間は各劇場で異なります

※最長でも2025年1月16日（木）までの上映となります

【上映劇場】

・神奈川県（15ヶ所）

横浜ブルク 13/T・ジョイ横浜/川崎チネチッタ/横須賀 HUMAX シネマズ/

ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい/シネプレックス平塚/

イオンシネマ港北ニュータウン/イオンシネマ座間/イオンシネマ新百合ヶ丘/

TOHO シネマズららぽーと横浜/TOHO シネマズ海老名/MOVIX 橋本/

シネマワールド小田原/109 シネマズ川崎/109 シネマズゆめが丘

・東京都（5ヶ所）

新宿バルト 9/T・ジョイ PRINCE 品川/TOHO シネマズ錦糸町/

池袋 HUMAX シネマズ/TOHO シネマズ日本橋

・北海道（1ヶ所）：札幌シネマフロンティア

・宮城県（1ヶ所）：MOVIX 仙台

・千葉県（2ヶ所）：T・ジョイ蘇我/ユナイテッド・シネマ幕張

・埼玉県（2ヶ所）：T・ジョイ エミテラス所沢/MOVIX さいたま

・長野県（1ヶ所）：松本シネマライツ

・新潟県（1ヶ所）：T・ジョイ新潟万代

・愛知県（1ヶ所）：109 シネマズ名古屋

・大阪府（1ヶ所）：T・ジョイ梅田

・兵庫県（1ヶ所）：109 シネマズ HAT 神戸

・奈良県（1ヶ所）：TOHO シネマズ橿原

・広島県（1ヶ所）：広島バルト 11

・山口県（1ヶ所）：シネマサンシャイン下関

・福岡県（1ヶ所）：T・ジョイ博多

・沖縄県（1ヶ所）：ミハマ 7 プレックス