オンライン動画配信サービス『Hulu』は29日、FCバルセロナレジェンド対レアルマドリードレジェンドの『EL CLÁSICO in TOKYO』を独占ライブ&見逃し配信することを発表した。

ラ・リーガの伝統の一戦、FCバルセロナとレアル・マドリードの“エル・クラシコ”。12月15日(日)14時〜、味の素スタジアムにて各クラブ出身選手たちによるOBマッチが行われる。アンドレス・イニエスタの引退試合ともなる一戦、注目度も高くチケットはすでに完売。世界中のサッカーファンが注目する一戦を『Hulu』が独占ライブ&見逃し配信する。

ピッチリポーターはJリーガーや海外リーグで活躍をした選手たちとの交流もあり、サッカーとの関わりが深い手越祐也が担当することが決定した。名選手たちと同じフィールドレベルから展開される独自のリポートにも注目が集まる。詳細は以下の通り。

ライブ・見逃し配信概要

【タイトル】

Amuse EL CLASICO in Tokyo presented by VITAS FCバルセロナレジェンズ vs レアル・マドリードレジェンズ

【ライブ配信日時】

12月15日(日)午後2時キックオフ

【見逃し配信日時】

ライブ配信終了後、準備出来次第〜2024年12月22日(日)午後11時59分まで

※ライブ配信時間は予告なく変更になる場合がございます。

【参戦予定選手】※選手事情により、出場選手は変更となる場合がございます

★FCバルセロナレジェンズ

アンドレス・イニエスタ、シャビ・エルナンデス、ハビエル・マスチェラーノ、リバウド、ハビエル・サビオラ、ラファエル・マルケス、リュドビク・ジュリ、ボージャン・クルキッチ

★レアル・マドリードレジェンズ

ロベルト・カルロス、ルイス・フィーゴ、イケル・カシージャス、スティーブ・マクマナマン、サビオ、イバン・カンポ、ジュリオ・バチスタ

【出演】※都合により変更の可能性もございます

解説:林陵平(予定)

実況:DJジャンボ(予定)

ピッチリポーター:手越祐也(予定)

【視聴料金】

税別2,000円(税込2,200円)

【販売期間】※販売期間は予告なく変更になる場合がございます。

11月29日(金)午後6時~12月22日(日)午後9時まで

購入はこちら