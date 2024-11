BMSG POSSE、｢Girlfriend -Remix-｣にJP THE WAVY、SALU参加

BMSG POSSEが、12月11日にリリースする初のオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』に収録される新曲「Girlfriend -Remix-」に、日本を代表するラッパー・JP THE WAVY、SALUが参加することを発表した。

【写真を見る】BMSG FESで繰り広げられたステージ

SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル ”BMSG” が発足した自社レーベル「Bullmoose Records」から、HIP HOP、R&Bをルーツに持つSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したクルー”BMSG POSSE”。

今回新たに楽曲への参加が発表されたJP THE WAVY、SALUは、予てよりSKY-HIを中心に楽曲制作、ライブ出演を通じて交流があり、HIP HOPという共通の音楽的ルーツを軸に日本・アジアの音楽シーンを牽引してきた彼らが、BMSGが東京を起点に独自のクリエイティビティを発進するためのプロジェクトとして始動した”BMSG POSSE”の1stシングル「Girlfriend」で再びコラボレーションが実現。音楽に翻弄された心中を抽象的に表現した本楽曲に、日本を代表するラッパー2人による、洗練されたフロウと巧みな言葉遊びが相まったキラーチューンとなっている。

また、アルバムがリリースされる同日12月11日に東京・豊洲PITで開催される初の単独公演『BMSG POSSE presents TYOISM』に、JP THE WAVY、SALU、さらには韓国のラッパーCHANGMOのゲスト出演が決定している。

<リリース情報>

BMSG POSSE

オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』

2024年12月11日(水)リリース

https://orcd.co/bmsgposse_tyoism01

=収録曲=

1. Girlfriend (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE

2. ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI)) / SKY-HI, Novel Core, CHANGMO

3. New Chapter (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG ALLSTARS

4. MINNA BLING BLING (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE

5. The Sun from the EAST (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG EAST

6. The Moon in the WEST (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG WEST

7. OVERDRIVE (Prod. ALYSA) / BMSG POSSE

8. Tokyo Night Dreaming feat. No Rome (Prod. No Rome) / SKY-HI, REIKO, No Rome

9. Girlfriend -Remix- (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE, JP THE WAVY, SALU

<ライブ情報>

BMSG POSSE、初の単独公演『BMSG POSSE presents TYOISM』

2024年12月11日(水)豊洲PIT

OPEN 18:00 / START 19:00

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

チケット料金 スタンディング:9500円(税込)

BMSG HP https://bmsg.tokyo/

Bullmoose Records https://bullmoose.tokyo/