DeNAは28日、11月30日（土）に開催する「横浜DeNAベイスターズ日本一優勝パレード」にあわせ「BAYSTARS 2024 NIPPON CHAMPIONS ALE」を発売すると発表した。
26年振りの日本一達成を記念した、湘南ゴールドのさわやかな香りが特徴のヴァイツェンスタイルの球団オリジナル醸造ビール。パレード当日は、横浜スタジアムコンコース売店の他、球団直営飲食店舗「&9（アンド・ナイン）」に加え、スタート地点でもある横浜ハンマーヘッドで販売する。
また「BAYSTARS 2024 NIPPON CHAMPIONS ALE」とセットで買うことができる「日本一ロゴ入り限定スーベニアカップ」も発売となる。
▼ 球団オリジナル醸造ビール「BAYSTARS 2024 NIPPON CHAMPIONS ALE」発売概要
【商品名】「BAYSTARS 2024 NIPPON CHAMPIONS ALE」
【価格】単品：1,200円（税込み）
日本一ロゴ入り限定スーベニアカップセット：2,000円（税込み）
【アルコール度数】5.2％
【醸造】横浜ベイブルーイング
【発売日時】11月30日(土) 10:00～ ※店舗によって発売日時は異なります
【発売場所】
・横浜スタジアムコンコース売店
BLUE STAR HOTEL（2ゲート横）
ベイカラ＆ベイメンチ
濱星商店
・球団直営飲食店舗『&9（アンド・ナイン）』
CRAFT BEER DINING &9
BALLPARK BURGER &9
・横浜スタジアム特設ブース（1ゲート外）
・横浜ハンマーヘッド特設ブース