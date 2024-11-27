11月23日、『2024 MAMA AWARDS』が京セラドーム大阪で開催され、(G)I-DLE、ZEROBASEONE、aespa、BIBI、INI、MEOVV、SEVENTEENら豪華ゲストがレッドカーペットに登場した。

（オススメ動画）
🎬aespa、気品あふれるシックな衣装でレッドカーペットに登場！　『2024 MAMA AWARDS』
https://youtu.be/C3rDF4spug8

🎬INI、ブラック衣装でクールに決める！『2024 MAMA AWARDS』レッドカーペットに登場
https://youtu.be/b2puDKhfoEY

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