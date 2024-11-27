11月23日、『2024 MAMA AWARDS』が京セラドーム大阪で開催され、(G)I-DLE、ZEROBASEONE、aespa、BIBI、INI、MEOVV、SEVENTEENら豪華ゲストがレッドカーペットに登場した。
（オススメ動画）
🎬SEVENTEEN、素敵すぎるスーツ姿で登場！美しさが止まらない 『2024 MAMA AWARDS』
https://youtu.be/IxXDJPfXSm4
🎬INI、ブラック衣装でクールに決める！『2024 MAMA AWARDS』レッドカーペットに登場
https://youtu.be/b2puDKhfoEY
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