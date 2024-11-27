11月22日、大阪・京セラドームで『2024 MAMA AWARDS』が開催され、BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、IVE、izna、Lee Young Ji、ME:I、PLAVE、TOMORROW X TOGETHER、TREASUREら豪華アーティストがレッドカーペットに登場した。
（オススメ動画）
🎬BOYNEXTDOOR、レッドカーペットでクールに決める！カメラ目線を迷う様子も可愛い 『2024 MAMA AWARDS』
https://youtu.be/wX9cjZ6HnxY
🎬ME:I、シックな装いでレッドカーペットに登場！ 『2024 MAMA AWARDS』
https://youtu.be/UeyHe-Krw_8
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