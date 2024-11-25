日本野球機構は25日、2024年のベストナインを発表した。

パ・リーグ優勝のソフトバンクからは投手部門で有原航平、一塁手部門で山川穂高、三塁手部門で栗原陵矢、遊撃手部門で今宮健太、外野手部門で近藤健介・周東佑京と12球団最多の6名が選出された。

セ・リーグ優勝の巨人からは投手部門で菅野智之、一塁手部門で岡本和真、二塁手部門で吉川尚輝の3名が選出された。

受賞選手の一覧は以下の通り

◆ 24年度ベストナイン受賞選手

＜セ・リーグ＞

▼ 投手

菅野智之（巨）4年ぶり5度目

▼ 捕手

山本祐大（De）初受賞

▼ 一塁手

岡本和真（巨）初受賞

※三塁手で1度

▼ 二塁手

吉川尚輝（巨）初受賞

▼ 三塁手

村上宗隆（ヤ）2年ぶり3度目

※一塁手で1度

▼ 遊撃手

長岡秀樹（ヤ）初受賞

▼ 外野手

サンタナ（ヤ）初受賞

細川成也（中）初受賞

近本光司（神）4年連続4度目

＜パ・リーグ＞

▼ 投手

有原航平（ソ）初受賞

▼ 捕手

佐藤都志也（ロ）初受賞

▼ 一塁手

山川穂高（ソ）2年ぶり4度目

▼ 二塁手

小深田大翔（楽）初受賞

▼ 三塁手

栗原陵矢（ソ）初受賞

▼ 遊撃手

今宮健太（ソ）2年ぶり4度目

▼ 外野手

辰己涼介（楽）初受賞

近藤健介（ソ）2年連続3度目

※指名打者で2度

周東佑京（ソ）初受賞

▼ 指名打者

レイエス（日）初受賞