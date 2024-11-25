日本野球機構は25日、2024年のベストナインを発表した。
パ・リーグ優勝のソフトバンクからは投手部門で有原航平、一塁手部門で山川穂高、三塁手部門で栗原陵矢、遊撃手部門で今宮健太、外野手部門で近藤健介・周東佑京と12球団最多の6名が選出された。
セ・リーグ優勝の巨人からは投手部門で菅野智之、一塁手部門で岡本和真、二塁手部門で吉川尚輝の3名が選出された。
受賞選手の一覧は以下の通り
◆ 24年度ベストナイン受賞選手
＜セ・リーグ＞
▼ 投手
菅野智之（巨）4年ぶり5度目
▼ 捕手
山本祐大（De）初受賞
▼ 一塁手
岡本和真（巨）初受賞
※三塁手で1度
▼ 二塁手
吉川尚輝（巨）初受賞
▼ 三塁手
村上宗隆（ヤ）2年ぶり3度目
※一塁手で1度
▼ 遊撃手
長岡秀樹（ヤ）初受賞
▼ 外野手
サンタナ（ヤ）初受賞
細川成也（中）初受賞
近本光司（神）4年連続4度目
＜パ・リーグ＞
▼ 投手
有原航平（ソ）初受賞
▼ 捕手
佐藤都志也（ロ）初受賞
▼ 一塁手
山川穂高（ソ）2年ぶり4度目
▼ 二塁手
小深田大翔（楽）初受賞
▼ 三塁手
栗原陵矢（ソ）初受賞
▼ 遊撃手
今宮健太（ソ）2年ぶり4度目
▼ 外野手
辰己涼介（楽）初受賞
近藤健介（ソ）2年連続3度目
※指名打者で2度
周東佑京（ソ）初受賞
▼ 指名打者
レイエス（日）初受賞