広島は24日、来季のコーチングスタッフを発表した。
今季8月までリーグ首位も9月に失速し、最終的にリーグ4位に終わった広島は、一軍の首脳陣は大きな入れ替えはなし。ファームは今季二軍打撃・走塁コーチだった福地寿樹コーチが来季は二軍ヘッド兼打撃・走塁コーチとなる。
三軍は畝龍実三軍統括コーチ・矯正担当が来季から三軍統括兼大野寮長、三軍野手総合コーチだった迎祐一郎コーチは三軍野手総合コーチ兼アナリストに。今季限りで現役引退した野村祐輔氏が、三軍投手コーチ兼アナリストに就任する。
▼ 一軍
監督 25 新井貴浩
ヘッドコーチ 77 藤井彰人
打撃コーチ 83 朝山東洋
打撃コーチ 89 小窪哲也
外野守備・走塁コーチ 80 赤松真人
内野守備・走塁コーチ 90 三好匠
投手コーチ 86 菊地原毅
投手コーチ 74 永川勝浩
バッテリーコーチ 81 石原慶幸
▼ 二軍
監督 71 高 信二
ヘッド兼打撃・走塁コーチ 85 福地寿樹
打撃コーチ 84 新井良太
外野守備・走塁コーチ 75 廣瀬純
内野守備・走塁コーチ 72 東出輝裕
投手コーチ 87 高橋建
投手コーチ 82 横山竜士
バッテリーコーチ 76 倉義和
▼ 三軍
統括兼大野寮長 78 畝龍実
野手総合コーチ兼アナリスト 91 迎祐一郎
投手コーチ・育成強化担当 73 小林幹英
投手コーチ兼アナリスト 92 野村祐輔