広島は24日、来季のコーチングスタッフを発表した。

今季8月までリーグ首位も9月に失速し、最終的にリーグ4位に終わった広島は、一軍の首脳陣は大きな入れ替えはなし。ファームは今季二軍打撃・走塁コーチだった福地寿樹コーチが来季は二軍ヘッド兼打撃・走塁コーチとなる。

三軍は畝龍実三軍統括コーチ・矯正担当が来季から三軍統括兼大野寮長、三軍野手総合コーチだった迎祐一郎コーチは三軍野手総合コーチ兼アナリストに。今季限りで現役引退した野村祐輔氏が、三軍投手コーチ兼アナリストに就任する。

▼ 一軍

監督 25 新井貴浩

ヘッドコーチ 77 藤井彰人

打撃コーチ 83 朝山東洋

打撃コーチ 89 小窪哲也

外野守備・走塁コーチ 80 赤松真人

内野守備・走塁コーチ 90 三好匠

投手コーチ 86 菊地原毅

投手コーチ 74 永川勝浩

バッテリーコーチ 81 石原慶幸

▼ 二軍

監督 71 高 信二

ヘッド兼打撃・走塁コーチ 85 福地寿樹

打撃コーチ 84 新井良太

外野守備・走塁コーチ 75 廣瀬純

内野守備・走塁コーチ 72 東出輝裕

投手コーチ 87 高橋建

投手コーチ 82 横山竜士

バッテリーコーチ 76 倉義和

▼ 三軍

統括兼大野寮長 78 畝龍実

野手総合コーチ兼アナリスト 91 迎祐一郎

投手コーチ・育成強化担当 73 小林幹英

投手コーチ兼アナリスト 92 野村祐輔