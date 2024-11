GLAY、ライブ中にサプライズで函館での追加公演発表

GLAYが2025年1月24日、25日に函館アリーナにて、デビュー30周年ツアー『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 ”Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』の追加公演を行うことを発表した。

現在デビュー30周年ツアー『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 ”Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』を実施中のGLAY。

2024年はQUEEN+Adam Lambertなど様々なアーティストとの共演やベルーナドームでの単独公演、夏フェス出演、オリジナルアルバムリリース、全国アリーナツアーに加えて、25年ぶりの出場が決まった紅白歌合戦を含む様々なTV番組出演と、周年を駆け抜けているGLAY。2025年函館にてどんなライブを魅せてくれるか、期待の高まる発表となっている。

<ライブ情報>

GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025”Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO

https://www.glay.co.jp/feature/arena_backtothepops

2024年

11月8日(金)大阪城ホール【公演終了】

11月9日(土)大阪城ホール【公演終了】

11月16日(土)長野ビッグハット【公演終了】

11月23日(土・祝)北海道・北海きたえーる【公演終了】

11月24日(日)北海道・北海きたえーる【公演終了】

12月7日(土)東京・有明アリーナ

12月8日(日)東京・有明アリーナ

12月14日(土)Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

12月15日(日)Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

12月21日(土)広島サンプラザホール

12月22日(日)広島サンプラザホール

2025年

1月3日(金)マリンメッセ福岡 A館

1月4日(土)マリンメッセ福岡 A館

1月18日(土)神奈川・横浜アリーナ

1月19日(日)神奈川・横浜アリーナ

1月24日(金)北海道・函館アリーナ【追加公演】

1月25日(土)北海道・函館アリーナ【追加公演】