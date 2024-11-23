BMSG POSSE、初オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』デジタルリリース決定

BMSG POSSEが、初のオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』を12月11日（水）にデジタルリリースすること、本アルバムに収録される楽曲を発表した。
SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル ”BMSG” が発足した自社レーベル｢Bullmoose Records｣から、HIP HOP、R&Bをルーツに持つSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したクルー”BMSG POSSE”。
「東京を起点とする独自のグローバリズム」をコンセプトに、BMSGが新たに掲げたキーテーマ”TYOISM”。このキーテーマをタイトルに採用し、いつの時代もムーブメントの発信地として君臨する東京から、BMSG独自のクリエイティビティ、アティチュードに賛同した国内外問わずあらゆるアーティスト、クリエイターとコラボレーションした楽曲をはじめBMSGに所属するアーティストとこれまで制作してきた楽曲を収録したアルバムとなっている。
さらに、12月11日に豊洲PITで開催される初の単独公演『BMSG POSSE presents TYOISM』の一般先着受付が開始となっている。
＜リリース情報＞
BMSG POSSE
オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』
2024年12月11日（水）リリース
https://orcd.co/bmsgposse_tyoism01
=収録曲=
1. Girlfriend (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE
2. ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI)) / SKY-HI, Novel Core, CHANGMO
3. New Chapter (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG ALLSTARS
4. MINNA BLING BLING (Prod. MONJOE) / BMSG POSSE
5. The Sun from the EAST (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG EAST
6. The Moon in the WEST (Prod. Ryosuke ”Dr.R” Sakai) / BMSG WEST
7. OVERDRIVE (Prod. ALYSA) / BMSG POSSE
8. Tokyo Night Dreaming feat. No Rome (Prod. No Rome) / SKY-HI, REIKO, No Rome
9. Girlfriend -Remix- (Prod. Chaki Zulu) / BMSG POSSE, ?????, ?????
＜ライブ情報＞
BMSG POSSE、初の単独公演『BMSG POSSE presents TYOISM』
2024年12月11日（水）豊洲PIT
OPEN 18:00 / START 19:00
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
チケット料金 スタンディング：9500円（税込）
BMSG HP : https://bmsg.tokyo/
Bullmoose Records : https://bullmoose.tokyo/