◆ 打撃コーチには吉岡氏と坪井氏が新加入

ヤクルトは22日、2025年シーズンのコーチングスタッフが決定したと発表した。

今季限りで現役を引退した山崎晃大朗氏が二軍の外野守備走塁コーチに就任。2023年途中からDeNAへ移籍し、同じく今季限りで現役を退いた西浦直亨氏は、二軍の野手兼育成担当コーチとして古巣に復帰する。

一軍の打撃コーチには吉岡雄二氏が加わり、一軍の内野守備走塁コーチには巨人で活躍した寺内崇幸氏が就任。二軍の打撃コーチには新たなに坪井智哉氏が加わった。

ヤクルトの来季コーチングスタッフは以下の通り。

【一軍】

22 髙津臣吾：監督

73 嶋基宏：ヘッドコーチ

98 石井弘寿：投手コーチ

72 小野寺力：投手コーチ

86 井野卓：バッテリーコーチ

78 大松尚逸：チーフ打撃コーチ

80 吉岡雄二：打撃コーチ

74 杉村繁：打撃コーチ

75 寺内崇幸：内野守備走塁コーチ

82 松元ユウイチ：外野守備走塁兼作戦コーチ

【二軍】

88 池山隆寛：監督

79 城石憲之：総合コーチ

89 伊藤智仁：投手コーディネーター

81 正田樹：投手コーチ

92 山本哲哉：投手コーチ

83 衣川篤史：バッテリーコーチ

76 宮出隆自：打撃コーチ

87 坪井智哉：打撃コーチ

95 土橋勝征：内野守備走塁コーチ

77 山崎晃大朗：外野守備走塁コーチ

91 由規：投手兼育成担当コーチ

85 西浦直亨：野手兼育成担当コーチ