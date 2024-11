本日公開!

『ふたりで終わらせる/IT ENDS WITH US』

ブレイク・ライブリーが挑む

等身大の愛と再生の物語

愛と運命の物語—『ふたりで終わらせる』の魅力

“等身大のラブストーリー”の始まり

(少しだけネタバレあり)

展開が一変—逆境に立ち向かうリリー

世界で絶賛される大ヒット作品

ブレイク・ライブリーが見せる新境地

本日から公開の感動作を見逃すな!

『ゴシップガール』—ブレイク・ライブリーのキャリアを変えた伝説のドラマ

(C) 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

セリーナ・ヴァンダーウッドセンの魅力

『アデライン、100年目の恋』

—時を超えた愛の物語

©2015 LAKESHORE ENTERTAINMENT GROUP LLC. KIMMEL DISTRIBUTION,LLC AND LIONS GATE FILMS INC. All Rights Reserved.

ブレイク・ライブリーの今後の活躍に期待

今週の「金曜映画ナビ」は、ハリウッドで圧倒的な存在感を放つブレイク・ライブリーに焦点を当てます。11月22日に日本公開される話題の新作『ふたりで終わらせる/IT ENDS WITH US』を皮切りに、彼女の代表作である『ゴシップガール』や『アデライン、100年目の恋』を通じて、彼女の魅力を余すことなくお届けします。いよいよ本日、映画『ふたりで終わらせる/IT ENDS WITH US』が全国公開されました。本作は、2022年にアメリカで最も売れた恋愛小説を初映画化した注目作。原作は全世界で発行部数1,000万部を突破した大ベストセラー小説で、公開前から世界中で熱狂的な期待を集めていました。主演を務めるのは、世界的ヒットドラマ『ゴシップガール』で名を馳せたブレイク・ライブリー。37歳となった彼女が、大人の女性としての深みとリアルな感情を全力で表現し、観る者の心を掴む作品となっています。本作の物語は、ボストンでフラワーショップを開業した主人公リリー(ブレイク・ライブリー)が、脳神経外科医ライル(ジャスティン・バルドーニ)と運命的な出会いを果たし、情熱的な恋に落ちることから始まります。本作で解禁された映像では、地元で父の葬儀を終えたリリーがビルの屋上でライルと偶然出会うシーンが描かれています。初対面の二人がジョークを交えながら距離感を測り合う姿は、大人の色気と余裕を感じさせるもの。ブレイクはこのシーンについて、「リリーの人生は誰もが共感できる浮き沈みや感情で彩られています。それをリアルに描いた物語に多くの人が心を寄せてくれると信じています」とコメントしています。一見、幸せな恋愛を築いていたリリーとライル。しかし、ライルの愛は次第に暴力という形で表れ始めます。過去の記憶に苛まれながらも、リリーは自らの未来を守るために重大な決断を下すことに。ブレイクは「この物語では、美しい恋愛だけでなく、困難を乗り越えることもリリーの人生の一部です。その姿は誰もが共感できるものだと思います」と語ります。物語の後半は、愛する人からの暴力という重いテーマに焦点を当てながらも、リリーが自らの力で未来を切り拓いていく姿を力強く描きます。観る者に「自分らしさを守る強さとは何か」を問いかける作品です。本作は、アメリカでの公開直後からSNSやレビューサイトで絶賛の声が相次ぎました。「史上最高の映画化」「深く心に響く感動作」といったコメントが寄せられ、すでに世界興行収入は3億ドルを突破。日本でも先行試写が行われ、「映像と音楽が美しく、心惹かれる」「間違いなく傑作」「ブレイク・ライブリーの魅力が詰まった映画」との評価を得ています。劇中では、テイラー・スウィフトの名曲「My Tears Ricochet」が使われ、リリーの感情を代弁するかのような切ないメロディが、物語の感動をさらに引き立てています。『ゴシップガール』で若者の恋愛を等身大で演じ、多くの視聴者の共感を得たブレイク・ライブリー。本作では、大人の恋愛と人生の再生というテーマに挑み、役者としての新たな境地を切り拓いています。彼女の繊細かつ大胆な演技は、長年のファンだけでなく、初めて彼女の作品を観る人にも強い印象を残すことでしょう。『ふたりで終わらせる/IT ENDS WITH US』は、観る者に深い共感と希望を与える物語です。愛する人との関係に悩む人、困難に立ち向かう強さを求める人、そしてただ純粋に感動的な映画を求める人—すべての人に贈りたい一作です。ブレイク・ライブリーが力強く描き出すリリーの人生を、ぜひ劇場で体験してください。本日11月22日、全国ロードショー!そんな彼女がどのようにして現在の地位を築き上げたのか、過去の名作を通じて振り返ってみましょう。まずは、ブレイク・ライブリーの名前を一躍有名にした伝説のドラマ『ゴシップガール』から!ニューヨーク・アッパー・イースト・サイドを舞台にした青春群像劇 ブレイク・ライブリーの名前が世界中に知れ渡るきっかけとなったのが、2007年放送開始のテレビドラマ『ゴシップガール』。ニューヨークの高級住宅街アッパー・イースト・サイドを舞台に、名門私立校に通うセレブたちの愛憎劇を描いた青春ドラマです。彼女が演じたセリーナ・ヴァンダーウッドセンは、誰もが憧れる完璧な美貌と優雅さを持ちながらも、どこか人間臭い弱さを抱えるキャラクター。この役を通じてブレイクは、ファッションアイコンとしても注目され、世界的な人気を獲得しました。セリーナは、華やかなパーティーガールとしての一面だけでなく、恋愛や友情に悩む普通の女性としての葛藤も描かれています。彼女の存在が『ゴシップガール』のストーリーを牽引し、多くの視聴者に感情移入させる力を持っています。また、このドラマはファッションの観点でも注目されました。セリーナが着用する衣装は、視聴者から多大な支持を集め、ブレイク自身もそのスタイルセンスで数々のファッション賞を受賞しています。そんな華やかな青春ドラマを経て、彼女はより成熟した役柄に挑戦していきます。その一例が、2015年公開の映画『アデライン、100年目の恋』です。時を超えた愛を描いたこの作品では、ブレイクの演技力がさらに進化したことを感じられます。2015年公開の『アデライン、100年目の恋』では、ブレイクは老化が止まった女性アデラインを演じ、不老ゆえに愛を諦めざるを得ない運命を背負う役に挑戦しました。彼女の美しい外見だけでなく、繊細な感情表現が光る作品です。<少しストーリーを紹介すると・・・(ネタバレ)>交通事故と落雷の影響で老化が止まったアデラインは、身元がバレることを恐れ、何度も名前と住まいを変えながら100年以上生き続けます。しかし、ある日出会った青年エリスとの恋が、彼女の孤独な人生を大きく変えるきっかけとなります。エリスの父親ウィリアム(ハリソン・フォード)がアデラインの正体に気づき、過去の因縁が明らかになるシーンは、物語のハイライトです。アデラインが再び自分の人生を生きる決意をするまでの過程には、胸が締め付けられる感動があります。『アデライン、100年目の恋』は、「人生は移ろいゆくものだからこそ美しい」というメッセージを伝えています。ブレイクの演技は、そのテーマを見事に体現しており、観客に深い印象を残します。ブレイク・ライブリーは、役者としての実力だけでなく、プロデューサーやファッションアイコンとしても才能を発揮しています。彼女が出演する作品には、ストーリーだけでなく、彼女自身の個性と想いが込められており、観客に強い印象を与えます。『ふたりで終わらせる』の公開を機に、彼女の過去作品を振り返りながら、その多彩な魅力を再発見してみてはいかがでしょうか?「金曜映画ナビ」では、引き続き皆様に映画の魅力をお届けしていきます。次回の特集もお楽しみに!『アデライン、100年目の恋』