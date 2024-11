XGが「コーチェラ2025」初出演決定

アメリカ最大級の音楽フェス「コーチェラ2025」出演アーティストのラインナップが発表され、HIPHOP/R&B ガールズグループ・XGが初出演を果たすことがアナウンスされた。

コーチェラは、カリフォルニア州インディオにある砂漠地帯「コーチェラ・ヴァレー」で行われる野外音楽フェスティバルで、2025年は、現地時間で1週目が4月11日、12日、13日、2週目が18日、19日、20日に開催される。

日本時間11月21日に発表されたラインナップには、トラヴィス・スコット、レディー・ガガ、グリーン・デイ、ポスト・マローン、ミッシー・エリオット、チャーリー・XCX、ミーガン・ジー・スタリオンらヘッドライナーが名を連ねる中、XGは、4月13日、20日の両日に日本人アーティストとして唯一の出演を果たす。XGは、日本人女性アーティストとしては初のヘッドライナーに次ぐ2段目に表記されている。

XGは、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAからなる7人組HIPHOP / R&Bガールズグループで、 2022年3月に1st Single「Tippy Toes」でデビュー。全米ビルボードチャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」で日本人アーティストとして史上初の1位にランクイン、米「Billboard」誌で日本人ガールズグループとしては史上初となる表紙を飾るなどグローバルで数々の快挙を成し遂げており、これまでも「Head In The Clouds Festival」を始め、多くの海外フェスに出演を果たしてきた。2024年は、初となるワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR ”The first HOWL”」を世界約30都市で開催中で、アジア公演で約12万人、北米公演で約5万人を動員。今週からマンチェスター、ロンドン、ベルリン、パリ、ブリュッセル、アムステルダムの6都市でUK&ヨーロッパ地域公演を行っている。

今月8日には、2ndミニアルバム『AWE』をリリースし、オリコン「週間アルバムランキング」、Billboard Japanの総合アルバム・チャート「Hot Albums」では共に3位にランクインし、Apple Music Album Chart (Worldwide)Dailyで最高12位、Apple Music Albums Top 200で48の国と地域でランクイン、iTunes Top 100 Pop Albums (Worldwide) で2位、リード曲「HOWLING」が、10の国と地域のYouTube急上昇チャートにランクイン、さらにUS Billboard Rap Digital Song Salesチャートにも日本人女性アーティストとして初ランクインを果たすなど、グローバルで旋風を巻き起している。

<リリース情報>

XG

2nd Mini Album『AWE』

配信中

=収録曲=

1. HOWL

2. HOWLING

3. SPACE MEETING Skit

4. IYKYK

5. SOMETHING AIN'T RIGHT

6. IN THE RAIN

7. WOKE UP REMIXX (FEAT. Jay Park, OZworld, AKLO, Paloalto, VERBAL, Awich, Tak, Dok2)

8. IS THIS LOVE

Special Website https://xgalx.com/xg/xg-2ndminialbum/

XG Official Website http://xgalx.com/xg/